OBC Community : ‘ओबीसी’चा वापर फक्त निवडणुकांपुरताच का? समाजासाठी स्थापन केलेली १९ महामंडळे फक्त नावापुरतीच; कार्यकर्त्यांची भावना

मुंबई - गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी महायुतीने विशेषतः भाजपने ओबीसी वर्गावर विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. यातूनच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरव, सुतार, नाभिक, रामोशी, लोहार, शिंपी, लेवा पाटीदार, गुजर, लिंगायत अशा तब्बल १९ ओबीसी वर्गातील समाजातील नेत्यांच्या बैठका घेत या जातींसाठी १९ महामंडळे स्थापन केली..प्रत्येक महामंडळास ५० कोटीच्या निधीची घोषणाही करण्यात आली. मात्र गेल्या वर्षभरामध्ये निधी व लाभार्थी तर दूरच अजून ही महामंडळे कागदावरच असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे ओबीसी समाज फक्त निवडणुकांपुरताच वापरला गेला का? अशी चर्चा या वर्गामधून होत आहे.महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय अर्थ आणि विकास महामंडळ या मुख्य कंपनीचे महामंडळ म्हणून निवडणुकांच्या तोंडावर ओबीसी समाजातील १२ जातींसाठी १२ महामंडळे स्थापन करण्यात आली. काही महिने आधीच संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक महामंडळ व जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाची लिंगायत समाजासाठी स्थापना करण्यात आली..वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे महामंडळ म्हणून सहा जातींसाठी आर्थिक विकास महामंडळे उभारण्यात आली. यातील २०२३ मध्ये स्थापन झालेल्या दोन-तीन महामंडळांना एखादा कोटी रुपये निधी वगळता तब्बल १९ महामंडळे फक्त कागदावरच दिसत आहेत. या महामंडळातून आजपर्यंत एकही लाभार्थी गेल्या वर्षभरामध्ये झालेला नाही. त्यामुळे निवडणुकांसाठीच महामंडळांची घोषणा झाली होती की काय असा प्रश्न उपस्थित राहतो..आमचा वापर निवडणुकांपुरताचतत्कालीन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्या- त्या जातीतील अनेक नेत्यांना महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचे आश्वासन दिले होते. महामंडळांसाठी प्रत्येकी तत्काळ ५० कोटींचा निधी दिला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र वर्ष गेले तरी महामंडळांच्या अध्यक्षपदांचा मेळ लागत नाही यामुळे अनेक नेते नाराज असल्याचे दिसत आहे. तसेच आमचा निवडणुकांपुरताच वापर केला असल्याची भावना ओबीसी वर्गातील कार्यकर्त्यांची झाली आहे..महामंडळाकडून लाभार्थींचे बँक खाते जोडण्याचे काम सुरू आहे. प्रशासकीय कामास वेळ लागतोच. त्यानुसार सक्षम रीतीने महामंडळे उभी करण्यास आमचा मानस आहे. येणाऱ्या काळात या महामंडळांकडून नक्कीच मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी असतील.- रवींद्र पेटकर, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक.महामंडळांचे कार्य व उद्दिष्टेशैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देणे व त्यावर व्याज परतावा देणेसमाजाच्या कल्याण व विकासासाठी काम करणेसमाजाच्या व्यक्तींना अल्प व्याज दराने कर्जसमाजाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पतसाधने, साधनसामुग्री आणि तांत्रिक व व्यवस्थापकीय साधने पुरविणेसमाजासाठी कृषी उत्पादने, वस्तु, साहित्य आणि सामग्री यांची निर्मितीसमाजाच्या कल्याणासाठी योजना सुरू करणेमहाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय अर्थ आणि विकास महामंडळाच्या धर्तीवर सरकारने मंजुरी दिलेल्या योजना राबविणे..