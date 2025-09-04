OBC Agitation : ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अतुल सावेंचे आश्वासन; बबनराव तायवाडेंनी पाणी घेऊन सोडले उपोषण

Summaryओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असे मंत्री अतुल सावे यांनी आश्वासन दिले आणि १२ मागण्या मान्य केल्या.ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी पाणी पिऊन उपोषण सोडले आणि अन्य ठिकाणचे आंदोलन थांबविण्याचे आवाहन केले.उर्वरित दोन मागण्यांवर मंत्रिमंडळात चर्चा होणार असून शासन निर्णय एका महिन्यात काढण्याचे ठरले..हैद्राबाद गॅझेटमध्ये ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार असे आश्वासन ओबीसी विकासमंत्री अतुल सावे यांनी दिल्यानंतर बबनराव तायवाडे यांनी नागपूरमध्ये सुरु केलेले साखळी उपोषण सोडले आहे. ओबीसींच्या १२ मागण्याही मान्य केल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच अन्य ठिकाणी सुरु असलेले ओबीसी समाजाचे उपोषण थांबविण्याची सूचना दिली. .अतुल सावे म्हणाले की, हैद्राबाद गॅझेटियरमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही, आम्ही लवकरच महाज्योतीचा निधी वाढविणार आहोत. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा विषय अर्थमंत्रालयाकडे याबाबतही निर्णय घेण्यात येईल, ओबीसी वसतीगृहांसाठी दोन इमारतींसाठी जागा नागपूरमध्ये देण्यात येणार आहे. ओबीसींच्या १६ पैकी १२ मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे उपोषण थांबवावे अशी विनंती करत आहे. .अतुल सावे यांच्या विनंतीला मान देऊन बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण सोडले, तायवाडे म्हणाले की, आपल्या समक्ष खुल्या पद्धतीने चर्चा झाली, लपून बोललो नाही. मंगळवारी मुंबईला चर्चा करून 12 मागण्याचे शासन निर्णय एक महिन्यात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे, दोन मागण्यांबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा होणार आहे, उपसमितीत विषय येणार आहे.पुढे बोलताना तायवाडे म्हणाले की, मुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन शिष्टमंडळ पाठवले त्यासाठी आभार मानतो. लातूर कल्याण ठाणे, गोंदिया यासह अन्य ठिकाणी आंदोलण्यास थांबण्यासही सांगत आहे. यापुढेही मागण्यांसाठी आपला लढा असाच ताकदीने लढू मात्र आज हे उपोषण थांबवत आहे इतर ठिकाणी सुरु असलेले उपोषण थांबविण्यात यावे असे तायवाडे यांनी आवाहन केले. .मराठा समाजाला ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देऊ नये आणि सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी ओबीसींची मागणी आहे. सरकार लेखी आश्वासन देत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याची भूमिका ओबीसी महासंघानं घेतली. मराठा आरक्षणाबाबत शासनाच्या निर्णयानं ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त होत होती. दरम्यान अतुल सावेंच्या शिष्टाईला यश आले असून ओबींसींचे उपोषण थांबले आहे. .FAQsप्रश्न 1: ओबीसी उपोषण का झाले होते? ➡️ ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये आणि त्यांच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी उपोषण सुरू केले होते.प्रश्न 2: सरकारने किती मागण्या मान्य केल्या? ➡️ सरकारने ओबीसींच्या १६ पैकी १२ मागण्या मान्य केल्या आहेत.प्रश्न 3: उपोषण सोडण्याचा निर्णय कोणी घेतला? ➡️ ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण सोडले.प्रश्न 4: उर्वरित मागण्यांवर काय होणार आहे?➡️ दोन मागण्यांवर मंत्रिमंडळात चर्चा होऊन उपसमितीकडे विषय पाठवला जाणार आहे.प्रश्न 5: ओबीसींची मुख्य भूमिका मराठा आरक्षणाबाबत काय आहे?➡️ मराठा समाजाला ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देऊ नये आणि सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, ही त्यांची भूमिका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.