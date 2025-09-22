महाराष्ट्र बातम्या

Laxman Hake: ''..तर भीमा-कोरेगावचा इतिहास पुन्हा घडेल'' लक्ष्मण हाकेंच्या एससी आरक्षणाच्या विधानावरुन राज्यभरात संताप

Maharashtra Government's OBC Reservation Decision for Maratha Society sparks controversy: लक्ष्मण हाके यांनी एससी आरक्षणावरुन एक मोठं विधान केलं आहे. ते म्हणाले की, बलुत्या-आलुत्यामधला नाभिक बांधव, धोबी बांधव यांना एससी प्रवर्गातलं आरक्षण मिळावं.
संतोष कानडे
OBC Reservation: मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी केला. त्याविरोधात लक्ष्मण हाके यांनी बीड जिल्हा आणि परिसरात 'आरक्षण बचाव' सभांचा धडाका लावला आहे. त्यातच त्यांची टोकाची आणि सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारी विधानं येत असल्याने संपात व्यक्त होतोय.

