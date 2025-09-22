Laxman Hake: ''..तर भीमा-कोरेगावचा इतिहास पुन्हा घडेल'' लक्ष्मण हाकेंच्या एससी आरक्षणाच्या विधानावरुन राज्यभरात संताप

OBC Reservation: मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी केला. त्याविरोधात लक्ष्मण हाके यांनी बीड जिल्हा आणि परिसरात 'आरक्षण बचाव' सभांचा धडाका लावला आहे. त्यातच त्यांची टोकाची आणि सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारी विधानं येत असल्याने संपात व्यक्त होतोय..लक्ष्मण हाके यांनी एससी आरक्षणावरुन एक मोठं विधान केलं आहे. ते म्हणाले की, बलुत्या-आलुत्यामधला नाभिक बांधव, धोबी बांधव यांना एससी प्रवर्गातलं आरक्षण मिळावं. कारण देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ते एससीमध्ये येतात. या सगळ्या गोष्टी एससी, एसटीमध्ये कोण देणार असेल, मिळणार असतील तर आम्हाला आनंद आहे. पण हे आरक्षण मिळण्याअगोदर ओबीसींची झोपडी उद्ध्वस्त करण्याची भाषा कोण करत असेल तर त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी लक्ष्मण हाके गावगाड्यातल्या आठरा पगड जातीच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरेल..Asia Cup 2025 Ind vs Pak : पाकड्यांनी निरपराध भारतीय पर्यटकांना कसं मारलं हेच तो दाखव होता; BCCI, मोदींसाठी ही लज्जास्पद बाब; संजय राऊत संतापले... .लक्ष्मण हाकेंच्या विधानानंतर दलित नेत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. दीपक केदार यांनीतर डोळे काढण्याची भाषा केली आहे. ते म्हणाले की, नाभिक आणि धोबी समाजाला एससीमधून आरक्षण द्या म्हणणाऱ्या लक्ष्मण हाकेंना आमचा इशारा आहे की, आमच्या नादी लागू नका. दोन जिल्ह्यात एका समाजाच्या बळावर फिरला म्हणजे काय देशाचा, राष्ट्राचा नेता झाला का? महाराष्ट्रात एससी आरक्षणाकडे कुणी वाकड्या नजरेने बघितलं तर डोळेसुद्धा काढू, लक्षात ठेव..केदार पुढे म्हणाले, दंगल होत नाही म्हणून एससी समाजाविषयी विधानं केली जात आहेत? कुणाची सुपारी उचलून आणि तळी उचलून हे भाषणं करतायत? मुख्यमंत्र्यांकडे माझी मागणी आहे की, यांना रोखा. यांना पोलिस संरक्षण दिलंय म्हणून यांची जीभ चुरुचुरु चालायला लागली. या माणसावर अॅट्रॉसिटी अॅक्टनुसार कारवाई करा..मोबाईलमध्ये ‘हा’ नंबर सेव्ह करुन ठेवाच! अडचणीवेळी मिळेल अवघ्या ५.५० मिनिटात पोलिसांची मदत; नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांची २४ तास सेवा.दुसरे दलित नेते सचिन खरात यांनीही हाकेंच्या विधानाचा समाचार घेतला. अशा मागण्या करुन दलित समाजाला डिवचण्याचा प्रयत्न आहे. समाजाचा काय इतिहास आहे, हेसुद्धा जाणून घ्या. आम्ही आमचा इतिहास विसरत नाही. नाहीतर नक्कीच भीमा-कोरेगावचा इतिहास पुन्हा नक्की घडेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.