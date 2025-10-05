OBC Reservation : धनगर समाजाने सत्ता काबीज करुन ओबीसींचं आरक्षण वाढवावं; प्रकाश आंबेडकरांनी सांगितला नवा फॉर्म्युला

Summaryसवर्ण समाजाने अन्याय केला असल्याने ओबीसींनी त्यांना मतदान करू नये, असं आंबेडकरांनी म्हटलं.सर्व समाजांनी एकत्र येऊन “ओबीसी” म्हणून राजकीय ओळख निर्माण करावी, अशी विनंती केली.त्यांनी सांगितलं की स्वतःला सत्ता नको, पण ओबीसींना सत्तेत आणणं हेच त्यांचं उद्दिष्ट आहे..धनगर समाजाने ओबीसींचे नेतृत्व करावे, महाराष्ट्र विधानसभेची सत्ता घेऊन आरक्षण वाढवावं तरच समाजाला न्याय मिळेल. सत्ता मिळाल्यानंतर तेलंगणासारखं २७ टक्के असणारं आरक्षण ६२ टक्क्यांवर नेता येईल असं सल्ला वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला आहे. ते धनगर समाजाच्या मेळाव्यात बोलत होते..प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक ओबीसींनी सत्ता घेतली पाहिजे. लोकांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांना मतदान केले पाहिजे. नाही तर मुस्लिम उमदेवारांना मतदान केले पाहिजे. सवर्ण लोकांनी अन्याय केला आहे त्यामुळे ओबीसींनी त्यांना मतदान करु नये असे आवाहन प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. .सर्व समाजाच्या लोकांनी एकत्र येत आपली सामाजिक आणि राजकीय ओळख ओबीसी म्हणून निर्माण केली पाहिजे. यासाठी सगळ्यांना एकत्रित आणलं पाहिजे. आम्ही १९८० पासून ओबीसी समाजाचं नेतृत्व करत आलो आहे यात तसूभर देखील बदल केला नाही असे म्हणतानाच ओबीसींमध्ये प्रामाणिक नेता नसल्याची खंत यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. .Pravin Gaikwad: प्रकाश आंबेडकर, वामन मेश्राम, पुरुषोत्तम खेडेकर टार्गेटवर; प्रवीण गायकवाड यांचा धक्कादायक आरोप.ओबीसी लोकांनी सत्ता आणली पाहिजे. मला मुख्यमंत्री आणि मंत्री व्हायचं नाही लोकांना सत्तेत आणण हे काम माझं आहे. महात्मा फुले, शाहू महाराज आणि बाबासाहेबांनी केलं तेच कार्य पुढे घेऊन जाण्याची माझी इच्छा आहे असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. गोळवलकरांपासून ते मोहन भावगवत यांच्यापर्यंत एकाही सरसंघचालकाने खंडोबा मंदिराला एकदा तरी भेट दिली आहे का? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. .FAQs प्र1. प्रकाश आंबेडकर यांनी धनगर समाजाला कोणतं आवाहन केलं? ➡️ त्यांनी धनगर समाजाला ओबीसींचं नेतृत्व करून सत्ता काबीज करण्याचं आवाहन केलं.प्र2. आंबेडकरांनी आरक्षणाबद्दल काय सांगितलं? ➡️ त्यांनी सांगितलं की सत्ता मिळाल्यावर आरक्षण २७% वरून ६२% पर्यंत वाढवता येईल.प्र3. ओबीसींनी मतदान कोणाला करावं असं त्यांनी सांगितलं? ➡️ ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती आणि मुस्लिम उमेदवारांना मतदान करावं असं त्यांनी सांगितलं.प्र4. आंबेडकरांनी स्वतःच्या भूमिकेबद्दल काय म्हटलं? ➡️ मला मुख्यमंत्री व्हायचं नाही, पण लोकांना सत्तेत आणणं हेच माझं ध्येय आहे, असं त्यांनी सांगितलं.प्र5. त्यांनी सवर्ण समाजावर काय आरोप केला? ➡️ सवर्ण समाजाने अन्याय केला असल्याने त्यांना मतदान करू नये, असं त्यांनी म्हटलं.प्र6. त्यांनी कोणत्या सरसंघचालकांबद्दल प्रश्न उपस्थित केला? ➡️ गोळवलकर ते मोहन भागवत, यापैकी कुणीही खंडोबा मंदिराला भेट दिली का, असा त्यांनी सवाल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.