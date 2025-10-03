OBC Scholarship Schemes : १०वी, १२वीच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना मिळते शासनाची शिष्यवृत्ती, सरकारच्या 'या' ८ योजना जाणून घ्या....

महाराष्ट्र बातम्या

Mahadbt Post Matric Schemes : १० वी ते १२वी पर्यंत शिकणाऱ्या इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारद्वारे कोणत्या शिष्यवृत्ती योजना राबवल्या जातात? जाणून घेऊया
मागच्या लेखात आपण १ ते १० व्या वर्गात शिकणाऱ्या इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती योजनांबाबात माहिती घेतली. या लेखातून आपण मॅट्रिकोत्तर म्हणजेच १० वी ते १२वी पर्यंत शिकणाऱ्या इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनांविषयी जाणून घेऊया. अशी विद्यार्थ्यांसाठी शासनातर्फे एकूण ८ योजना राबविल्या जातात.

