OBC Scholarship Schemes : १०वी, १२वीच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना मिळते शासनाची शिष्यवृत्ती, सरकारच्या 'या' ८ योजना जाणून घ्या....

मागच्या लेखात आपण १ ते १० व्या वर्गात शिकणाऱ्या इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती योजनांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण मॅट्रिकोत्तर म्हणजेच १० वी ते १२वी पर्यंत शिकणाऱ्या इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनांविषयी जाणून घेऊया. अशी विद्यार्थ्यांसाठी शासनातर्फे एकूण ८ योजना राबविल्या जातात..१) विजाभज विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (राज्य प्रायोजित)पात्रता-विद्यार्थी हा विजाभज प्रवर्गाचा असावापालक/पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. १.५० लाख पेक्षा कमी किवा समान असावेउत्पन्नाचा दाखला व जातीचे प्रमाणपत्र,महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्रशैक्षणिक पात्रता इ.१० वी पास व पुढील शिक्षण चालू असावेतअर्जदार फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी CAP फेरीतून आलेला असावादेय रककम - शिक्षण फी, परिक्षा फी, निर्वाहभत्ता आणि इतर शुल्क, या शुल्काच्या बाबी नियामक प्रधिकरणाने व तत्सम प्रधिकरणाने मंजुर केलेले दरया योजनेचे लाभ १००% आहेतलाभाचे स्वरूपट्यूशन फी, परीक्षा शुल्क, देखभाल भत्ता, इतर फी.२) विजाभज विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क (राज्य योजना)पात्रता-विद्यार्थी हा विजाभज प्रवर्गाचा असावाविद्यार्थी शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण घेणारा असावा.पालक/पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.८ लाख पेक्षा कमी किंवा समान असावेअर्जदार फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी CAP फेरीतून आलेला असावादेय रककमशिक्षण फी, परिक्षा फी, निर्वाहभत्ता आणि इतर शुल्क, या शुल्काच्या बाबी नियामक प्रधिकरणाने व तत्सम प्रधिकरणाने मंजुर केलेले दरया योजनेचे लाभ १००% आहेतलाभाचे स्वरूपट्यूशन फी, परीक्षा शुल्क. .३. राजर्षी छत्रपती शाहू, महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (राज्य योजना)योजना कुणासाठी?इयत्ता १० वी च्या परिक्षेत विशेष प्राविण्य मिळवून इयत्ता ११ वी मध्ये प्रवेश घेतलेल्या तसेच इ.१२ वी मध्ये शिकणाऱ्या विजाभज / विमाप्रवर्गाच्या मुला मुलींसाठीपात्रता-विद्यार्थी हा विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाचा असावा.विद्यार्थी इयत्ता ११ वी व १२ वी कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षण घेणारा असावा.सदरील शिष्यवृत्ती करिता उत्पन्नाची अट नाही.विद्यार्थ्यास इयत्ता १० वी मध्ये ७५ टक्के व त्या पेक्षा जास्त गुण मिळणे आवश्यक आहे.ही शिष्यवृत्ती भारत सरकार शिष्यवृत्ती व इतर गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजने व्यतिरिक्त असेलदेय रककम-प्रतिमाह रु. ३०० प्रमाणे १० महिन्यांसाठी रु. ३,०००/- इतका लाभ देण्यात येतोलाभाचे स्वरूप११ वी आणि १२ वी मध्ये शिकणाऱ्या अर्जदारांना शिष्यवृत्ती रु. ३००/- दरमहा आणि १० महिन्यासाठी रु. ३०००/-.४. विमाप्र विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क (राज्य योजना)पात्रता-विद्यार्थी हा विमाप्र प्रवर्गाचा असावा.विद्याथी शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण घेणारा असावा.शिष्यवृत्तीसाठी विद्याथ्याँच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु.१.५० लाखा पर्यंत तसेच शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क साठी पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लाखापर्यंतअर्जदार फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी CAP फेरीतून आलेला असावादेय रककम-शिक्षण फी, परिक्षा फी, निर्वाहभत्ता आणि इतर शुल्क, या शुल्काच्या बाबी नियामक प्राधिकरणाने व तत्सम प्रधिकरणाने मंजुर केलेले दरया योजनेचे लाभ १००% आहेतलाभाचे स्वरूपट्यूशन फी, परीक्षा शुल्क, देखभाल भता, इतर फी..५) इमाव विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (केंद्र योजना) नवीन योजना ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती - (केंद्र व राज्य) (६०:४०)पात्रता-पालक/पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. १.५० लाख पेक्षा कमी किंवा समान असावे.उत्पन्नाचा दाखला व जातीचे प्रमाणपत्र,महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र.शैक्षणिक पात्रता इ.१० वी पास व पुढील शिक्षण चालु असावे.अर्जदार फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी CAP फेरीतून आलेला असावा.देय रक्कम-शिक्षण फी, परिक्षा फी, निर्वाहभत्ता आणि इतर शुल्क, या शुल्काच्या बाबी नियामक प्राधिकरणाने व तत्सम प्रधिकरणाने मंजुर केलेले दरशासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना (डीएड व बीएड अभ्यासक्रम वगळून) ५०% शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क दिले जाते.लाभाचे स्वरूपट्यूशन फी, परीक्षा शुल्क, देखभाल भत्ता, इतर फी.६) इमाव विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (राज्य योजना)पात्रता-पालक/पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. १.५० लाख पेक्षा कमी किंवा समान असावे.उत्पन्नाचा दाखला व जातीचे प्रमाणपत्र,महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र,शैक्षणिक पात्रता इ.१० वी पास व पुढील शिक्षण चालु असावेत.अर्जदार फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी CAP फेरीतून आलेला असावा.देय रककम-शिक्षण फी, परिक्षा फी, निर्वाहभत्ता आणि इतर शुल्क, या शुल्काच्या बाबी नियामक प्रधिकरणाने व तत्सम प्रधिकरणाने मंजुर केलेले दर (डीएड व बीएड अभ्यासक्रम वगळून) ५०% शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क दिले जातेलाभाचे स्वरूपट्यूशन की, परीक्षा शुल्क, देखभाल भत्ता, इतर फी.७) इमाव विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क (राज्य योजना)पात्रता-१. पालक/पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.८ लाख पेक्षा कमी किया समान असावे२. अर्जदार फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी CAP फेरीतून आलेला असावा३. ओबीसी अर्जदारांना सरकारमध्ये प्रवेश व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये मान्यताप्राप्त नॉन-अनुदानित महाविद्यालयाना ५०% शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क दिले जाते.देय रक्कम -१. अनुदानित/विनाअनुदानित शासनमान्य महाविद्यालयाकरिता संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य/सेवा पुरविणारे अधिकारी कर्मचारी२. शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना (डीएड व बीएड अभ्यासक्रम वगळून) ५०% शिक्षण Kunbi Certificate | Sakal News.८) OBC, VJNT आणि SBC प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती (राज्य योजना)पात्रता-१. सरकारी कौशल्य विकास संस्था किंवा खाजगी संस्थेमध्ये PPP योजनेद्वारे घेतलेले प्रदेश आणि केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश.२. एकूण कौटुंबिक उत्पन्न रु.८.०० लाख पेक्षा कमी किंवा तितके असावे. नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र आवश्यक आहे३. DGT, नवी दिल्ली किंवा MSCVT मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलादेय रककम-शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमांसाठी गठीत केलेले प्रशिक्षण शुल्क वजा जाता, उर्वरित प्रशिक्षण शुल्काच्या ८० टक्के इतक्या रकमेची प्रतिपूती विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्याथ्यीना अनुज्ञेय राहीललाभाचे स्वरूपट्यूशन फी, परीक्षा शुल्क.वरील योजनांचा लाभ घेण्याची कार्यपद्धतीया सर्व योजनांचे संगणकीकरण झालेले असून mahadbt.maharashtra.gov.in या वेसाईटवर ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक संचालक इतर मागास बहुजन कल्याण / सहायक आयुक्त समाज कल्याण तसेच संबधित शाळा महाविद्यालयाचे प्राचार्यांशी संपर्क साधावा.शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील उमेदवारांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याची योजना (मागेल त्याला प्रशिक्षण) ही राज्यस्तरीय योजना आहे. विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / विशेष मागास प्रवर्गासाठी ही योजना लागू आहे. संबंधित संस्थांच्या प्राचार्यांनी पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव तयार करुन संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे अधिक माहितीकरिता संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, संबंधित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था., संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याशी संपर्क साधावा. माहिती https://mahadbt.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकणा-या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन ही राज्यस्तरीय योजना आहे. विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / विशेष मागास प्रवर्ग करिता योजना आहे. संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक संचालक इतर मागास बहुजन कल्याण / सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याशी अधिक माहितीकरिता संपर्क साधावा. माहिती mahadbt.maharashtra.gov.in उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 