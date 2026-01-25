अरेच्चा, लाडक्या बहिणींसारखीच पुरुषांची नावे! अंगणवाडी सेविकांमार्फत पडताळणी; ‘या’ महिलांची नावे होणार कमी, ई-केवायसीसाठी मिळणार मुदतवाढ, वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ज्या महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे आणि घरात कोणी सरकारी नोकरदार नाही, अशांसाठी आहे. पण, रोशन, किरण, शशी, माही अशा नावांचे हजारो लाभार्थी योजनेत आहेत. तशा नावांच्या महिला व पुरुष देखील आहेत. त्यामुळे आता अशा लाभार्थींच्या घरी जाऊन त्यांची अंगणवाडी सेविकांमार्फत पडताळणी केली जाणार आहे.
राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाच्या निर्णयानुसार सर्व लाडक्या बहिणींना ई-केवायसी करणे बंधनकारक होते. पण, लाखो महिला ३१ डिसेंबरच्या मुदतीत ई-केवायसी करू शकल्या नाहीत. ज्यांनी ई-केवायसी केली त्यापैकी अनेकांनी सरकारी नोकरदार असल्याचा पर्याय निवडला. त्यामुळे त्या महिलांच्या कुटुंबातील कोणी सरकारी नोकरदार आहे का, याच्याही पडताळणीची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर सोपविली आहे. पडताळणीचा अहवाल काही दिवसांत सरकारला सादर करायचा आहे. दरम्यान, ‘ई-केवायसी’साठी काही दिवसांची मुदतवाढ द्यावी, अशीही महिलांची मागणी आहे. तसेच चुकलेल्या ‘ई-केवायसी’तील दुरुस्तीसाठी देखील काही दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे.
अंगणवाडी सेविकांमार्फत होणार पडताळणी
एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी, ६५ वर्षे पूर्ण झालेल्या महिला, मृत महिला, पुरुष व महिलांची नावे एकसारखी असलेले, ई-केवायसीत सरकारी नोकरदार म्हणून पर्याय निवडलेल्यांची पडताळणी होणार आहे. अंगणवाडी सेविकांमार्फत चौकशी होऊन त्यांचा अहवाल शासनाला पाठविला जाणार आहे.
- वैशाली भोसले, प्रभारी महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर
मयत लाभार्थींचे पैसे बॅंकेत पडून
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना १ जुलै २०२४ पासून सुरू झाली. २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी ही योजना आहे. योजना सुरु होऊन आता दीड वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या काळात अनेक लाभार्थींचा मृत्यू झाला आहे. तरीदेखील, त्यांच्या लाभाची रक्कम बॅंकांमध्ये जमा झाली. अनेकांनी मृत्यू दाखला देऊन लाभ बंद करण्याचे पत्र जिल्हा महिला व बालविकास विभागाकडे दिली. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी संबंधित बॅंकांना लाभाची रक्कम सरकारजमा करण्याचे पत्रे देखील दिली. पण, बॅंकांकडून सहकार्य मिळत नसल्याची खंत महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केली.
सोलापुरातील ‘लाडकी बहीण’ची स्थिती
एकूण लाभार्थी
११.२० लाख
लाभ बंद झाल्याच्या तक्रारी
दररोज २०००
पडताळणीसाठी कालावधी
३० दिवस
ई-केवायसी चुकली किंवा राहिलेले
३.९७ लाख
