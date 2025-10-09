Ola Uber Cab Strike : राज्यात ओला, उबर टॅक्सी आणि बाईक-टॅक्सी चालकांचा संप; प्रवाशांची होणार अडचण

App-Based Taxi strike : राज्यात ओला, उबर आणि रॅपिडोसह अॅप-आधारित टॅक्सी आणि बाईक-टॅक्सी चालकांनी आज एक दिवसाचा संप पुकारला आहे, ज्यामुळे मुंबई आणि पुण्यासह अनेक शहरांमध्ये प्रवासात मोठा अडथळा येऊ शकतो. चालक संघटनेच्या मुख्य मागण्यांमध्ये निश्चित आणि प्रमाणित भाडे रचना, सामाजिक सुरक्षा आणि विमा लाभ यांचा समावेश आहे. शिवाय, त्यांनी कॅब चालकांच्या उत्पन्नात घट झाल्याचे कारण देत मनमानी खाते बंद करणे आणि बाईक टॅक्सींवर बंदी घालणे या विरोधात ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केल्या घालण्याची मागणी केली आहे. .एका इंग्रजी वृत्त वाहिनीच्या वृत्तानुसार सरकारने दोन दिवसांत एक नवीन "अॅग्रिगेटर पॉलिसी" आणण्याचे आश्वासन दिले आहे, ज्यामध्ये वाढीव किंमतीवर मर्यादा, निश्चित ड्रायव्हर पेमेंट आणि अॅप कंपन्यांसाठी कठोर नियम समाविष्ट असतील. पण हे युनियनला हे पटले नाही आणि जर त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर त्यांनी अनिश्चित काळासाठी संप करण्याचा इशारा दिला आहे..दरम्यान ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालकांनी देखील संपाची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये वाहतूक विभागात भ्रष्टाचार आणि पक्षपात असल्याचा आरोप केला आहे. इंडियन गिग वर्कर्स फोरमचे अध्यक्ष केशव क्षीरसागर यांनी आरोप केला की मंत्री आणि अधिकारी खाजगी अॅप कंपन्यांना नियमांचे उल्लंघन करण्यास आणि त्यांच्याकडून प्रायोजकत्व स्वीकारण्यास परवानगी देत आहेत. ते म्हणाले की, जे चालक वाजवी भाडे मागतात त्यांना पोलिसांच्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवले जाते आणि तुरुंगात पाठवले जाते..केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाने परिवहन विभागाच्या त्रुटींकडे लक्ष वेधण्यासाठी भेट दिली होती आणि त्याच वेळी संपाची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. मागील वेळी संपादरम्यान, विमानतळ, रेल्वे स्थानके आणि बस टर्मिनल्सवर प्रवासी तासन्तास अडकून पडले होते आणि काही खाजगी वाहनांनी अवाजवी भाडे आकारले होते..Cab Drivers: महाराष्ट्रात ओला, उबर, रॅपिडोचा प्रवास आणखी महागला! कॅब चालकांनी दर वाढवले; १ किमीसाठी किती पैसे मोजावे लागणार?.आज, प्रवाशांना सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून राहण्याचा आणि त्यांच्या प्रवासाचे आगाऊ नियोजन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, कारण अॅप-आधारित वाहनांची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते..FAQs ओला आणि उबर चालकांनी संप का पुकारला आहे? → चालकांनी निश्चित भाडे रचना, सामाजिक सुरक्षा आणि विमा लाभ यांसारख्या मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे.संपाचा परिणाम कुठे होणार आहे? → मुंबई, पुणे आणि इतर मोठ्या शहरांतील प्रवासावर परिणाम होणार आहे.सरकारने या प्रकरणात काय आश्वासन दिले आहे? → दोन दिवसांत नवीन "अॅग्रिगेटर पॉलिसी" आणण्याचे आश्वासन दिले आहे, ज्यात ड्रायव्हर्ससाठी संरक्षणात्मक नियम असतील.संप किती काळ चालणार आहे? → सध्या एक दिवसाचा संप आहे, पण मागण्या मान्य न झाल्यास तो अनिश्चितकाळ वाढू शकतो.प्रवाशांनी काय करावे? → सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा आणि प्रवासाचे आगाऊ नियोजन करावे.चालकांनी सरकारवर कोणते आरोप केले आहेत? → चालकांनी परिवहन विभागात भ्रष्टाचार आणि खाजगी अॅप कंपन्यांना पक्षपाताचा आरोप केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.