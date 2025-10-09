महाराष्ट्र बातम्या

Ola Uber Cab Strike : राज्यात ओला, उबर टॅक्सी आणि बाईक-टॅक्सी चालकांचा संप; प्रवाशांची होणार अडचण

Ola Uber Cab : राज्यातील ओला, उबर आणि रॅपिडो चालकांनी आज एक दिवसाचा संप पुकारला आहे. या संपामुळे मुंबई, पुणे आणि इतर शहरांतील प्रवासात अडचणी येऊ शकतात.निश्चित भाडे रचना, सामाजिक सुरक्षा आणि विमा लाभ या चालकांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
Updated on

App-Based Taxi strike : राज्यात ओला, उबर आणि रॅपिडोसह अॅप-आधारित टॅक्सी आणि बाईक-टॅक्सी चालकांनी आज एक दिवसाचा संप पुकारला आहे, ज्यामुळे मुंबई आणि पुण्यासह अनेक शहरांमध्ये प्रवासात मोठा अडथळा येऊ शकतो. चालक संघटनेच्या मुख्य मागण्यांमध्ये निश्चित आणि प्रमाणित भाडे रचना, सामाजिक सुरक्षा आणि विमा लाभ यांचा समावेश आहे. शिवाय, त्यांनी कॅब चालकांच्या उत्पन्नात घट झाल्याचे कारण देत मनमानी खाते बंद करणे आणि बाईक टॅक्सींवर बंदी घालणे या विरोधात ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केल्या घालण्याची मागणी केली आहे.

