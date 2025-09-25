महाराष्ट्र बातम्या

Cab Drivers: महाराष्ट्रात ओला, उबर, रॅपिडोचा प्रवास आणखी महागला! कॅब चालकांनी दर वाढवले; १ किमीसाठी किती पैसे मोजावे लागणार?

Cab Drivers Increase Fares: महाराष्ट्रातील कॅब चालकांकडून आता भाडे वाढवण्यात आले आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास आता अजून महाग झाला असल्याचे दिसून आले आहे.
Vrushal Karmarkar
मुंबई आणि ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या राइड-हेलिंग कंपन्यांशी संलग्न असलेल्या इतर शहरांमधील कॅब चालकांनी मंगळवार (२३ सप्टेंबर) पासून सरकारने अधिसूचित केलेल्या भाड्यानुसार प्रवाशांकडून शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. हे नवीन भाडे पूर्वीपेक्षा लक्षणीयरीत्या महाग आहेत. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे.

