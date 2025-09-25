Cab Drivers: महाराष्ट्रात ओला, उबर, रॅपिडोचा प्रवास आणखी महागला! कॅब चालकांनी दर वाढवले; १ किमीसाठी किती पैसे मोजावे लागणार?

मुंबई आणि ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या राइड-हेलिंग कंपन्यांशी संलग्न असलेल्या इतर शहरांमधील कॅब चालकांनी मंगळवार (२३ सप्टेंबर) पासून सरकारने अधिसूचित केलेल्या भाड्यानुसार प्रवाशांकडून शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. हे नवीन भाडे पूर्वीपेक्षा लक्षणीयरीत्या महाग आहेत. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे..भारतीय गिग कामगार मंचचे अध्यक्ष डॉ. केशव नाना क्षीरसागर म्हणाले की, अॅप कंपन्या एमएमआरटीएने जारी केलेल्या सूचनांचे पालन करत नसल्याने कॅब चालकांनी अधिकृत भाडे स्वतः लागू करण्याचा निर्णय घेतला. क्षीरसागर यांच्या मते, आता वॅगनआर सारख्या हॅचबॅकचे चालक प्रति किलोमीटर २८ रुपये, स्विफ्ट डिझायर सारख्या सेडानचे चालक प्रति किलोमीटर ३१ रुपये आणि एर्टिगा सारख्या एसयूव्हीचे चालक प्रति किलोमीटर ३४ रुपये आकारत आहेत..Maharashtra Rain Update: राज्यात पावसाचा जोर आणखी वाढणार; मराठवाडा, विदर्भात काय आहे हवामानाचा अंदाज ? .कॅब भाड्यात पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, गिग वर्कर्स प्लॅटफॉर्मने www.onlymeter.in नावाची वेबसाइट सुरू केली आहे. अधिकृत भाडे चार्ट या वेबसाइटवर आढळू शकतो. जो प्रवाशांना अचूक माहिती प्रदान करतो. १६ सप्टेंबर रोजी, एमएमआरटीएने अॅप-आधारित टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा अॅग्रीगेटर कंपन्यांना ओला, उबर आणि रॅपिडो यांना पत्र पाठवून काळ्या आणि पिवळ्या टॅक्सींचे सध्याचे भाडे पाळण्याचे निर्देश दिले होते..नॉन-एसी टॅक्सींसाठी प्रति किलोमीटर भाडे ₹२०.६६ आणि एसी टॅक्सींसाठी ₹२२.७२ होते. अॅप-आधारित टॅक्सींसाठी वेगळे भाडे निश्चित होईपर्यंत हा बेस रेट लागू राहील. नवीन निर्णयामुळे प्रवाशांसाठी प्रवास महाग झाला आहे. पूर्वी, लहान कॅबसाठी मूळ भाडे १५-१६ रुपये होते. महाराष्ट्र गिग कामगार मंचने अॅप-आधारित टॅक्सी आणि ऑटोचे भाडे पारंपारिक काळ्या आणि पिवळ्या मीटर असलेल्या टॅक्सींइतकेच असावे अशी मागणी केली आहे. .त्यांनी बाईक टॅक्सींवर बंदी घालण्याची, काळ्या आणि पिवळ्या टॅक्सी आणि ऑटो रिक्षांसाठी परवान्यांची मर्यादा निश्चित करण्याची, अॅप-आधारित कॅब चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्याची आणि इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्र गिग कामगार कायदा लागू करण्याची मागणी केली आहे. क्षीरसागर यांनी आरोप केला की, राज्य परिवहन विभागाने अशा कंपन्यांना तात्पुरते परवाने दिले आहेत ज्यांच्याविरुद्ध बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी चालवल्याबद्दल एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत..Sameer Wankhede: समीर वानखेडेंकडून शाहरुख खानविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल, 'बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' वेब सिरीज अडचणीत?.ते म्हणतात की, या परवान्यांचा वापर पांढऱ्या नंबर प्लेट असलेल्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक चालविण्यासाठी केला जात आहे, तर ते ई-बाईकसाठी वापरायला हवे होते. या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी, सरकारने त्यांचा तात्पुरता परवाना एक महिन्याने वाढवला आणि त्यांना विशेष सुविधा दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.