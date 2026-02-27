बंगळुरुतून जगभरात वाढवतायत 'ओळख मायबोलीची', देशविदेशातील हजारो विद्यार्थी शिकत आहेत मराठी

मराठी भाषा दिनानिमित्त राज्यभरात, राज्याबाहेर आणि विदेशातही मराठी जनांकडून माय मराठीचा गौरव केला जात आहे. असाच मराठीचा गौरव करणारे कर्नाटक राज्यातील ‘मराठी प्रतिष्ठान बंगळुरु’ हे एक मंडळ आहे. बंगळुरु शहरात स्थायिक झालेल्या मराठी बांधवांनी एकत्र येत या मंडळाची स्थापना केली असून विविध मराठी संस्कृती, साहित्य आणि शिक्षणाशी संबंधित उपक्रम राबवले जात आहेत. Thousands Of Students Learn Marathi Through Olakh Maybolichi Initiative.आपले गाव आणि प्रदेश सोडून बंगळुरूमध्ये आल्यावर आपल्या माणसांची, सण-समारंभांची, संस्कृतीची आणि मायबोलीची उणीव भासते. हीच बाब लक्षात घेऊन २०१७ मध्ये मराठी प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली. संपूर्ण कुटुंबाला आनंद घेता येईल, असे कार्यक्रम प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित केले जातात. मराठी माणूस मुळातच कलाप्रेमी असल्याने त्यांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन मिळावे आणि मनोरंजनही व्हावे, या उद्देशाने कार्यक्रमांची आखणी केली जाते..सांस्कृतिक आणि क्रीडा उपक्रमांबरोबरच मंडळ सामाजिक कार्यातही सक्रिय आहे. २०१९ साली आलेल्या महापुराच्या वेळी बेळगाव, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील गावांमध्ये लोकवर्गणीतून मदतसाहित्य वितरित करण्यात आले..Thomas Candy : इंग्लंडमध्ये जन्म, पण मराठी भाषेसाठी ५० वर्षे काम; विरामचिन्हांच्या जनकाचं स्मारक दुर्लक्षित.कोरोना काळात सुरू झालेला ‘ओळख मायबोलीची’ हा ऑनलाईन मराठी शाळेचा उपक्रम विशेष ठरला. बापूसाहेब शिंदे यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेला हा उपक्रम केवळ बंगळुरूपुरता मर्यादित न राहता देश-विदेशातही नावारूपाला आला आहे. २०२० साली सुरू झालेली ही विनामूल्य मराठी शाळा भारतासह जपान, अमेरिका, सौदी अरेबिया, फिनलंड आणि जर्मनीपर्यंत पोहोचली आहे..आजपर्यंत १२०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमाचा लाभ घेतला आहे. १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शाळेचे दहावे पर्व सुरू झाले असून देश-विदेशातील सुमारे ८० विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. बृहनमहाराष्ट्र मंडळ, नवी दिल्ली आणि राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबईतर्फे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांची तयारीही येथे करून घेतली जाते. ऑक्टोबर २०२० पासून विद्यार्थी परीक्षा देत असून दरवर्षी चार ते पाच विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत झळकतात आणि शाळेचा निकाल शंभर टक्के लागतो..महत्त्वाचे म्हणजे या शाळेतील मुलांकडुन कोणतीच फी घेतली जात नाही, सोबत शिक्षकही कोणतेच मानधन घेत नाहीत. आपल्या नोकरी, व्यावसायिक आयुष्यातून वेळ काढून मराठी भाषा शिकवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. या उपक्रमाचे खरं श्रेय पालकांन सोबतच, स्मिता बर्वे, स्मिता ढोले, संजिवनी अहेरराव, स्नेहा बर्वे, संपदा सावे, सुखदा राव, अनुराधा बोरसे, स्वप्निल अमृतकर, मनाली जोशी आणि अंजनी राणे या सर्व शिक्षकांना जाते, असे मंडळाचे अध्यक्ष बापूसाहेब शिंदे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.