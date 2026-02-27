महाराष्ट्र बातम्या

बंगळुरुतून जगभरात वाढवतायत 'ओळख मायबोलीची', देशविदेशातील हजारो विद्यार्थी शिकत आहेत मराठी

Olakh Maybolichi Marathi Shala : कोरोना काळात सुरू झालेला ‘ओळख मायबोलीची’ हा ऑनलाईन मराठी शाळेचा उपक्रम विशेष ठरला. हा उपक्रम केवळ बंगळुरूपुरता मर्यादित न राहता देश-विदेशातही नावारूपाला आला आहे.
Online Marathi Classes Connect Students Across Countries

Online Marathi Classes Connect Students Across Countries

Esakal

सूरज यादव
Updated on

मराठी भाषा दिनानिमित्त राज्यभरात, राज्याबाहेर आणि विदेशातही मराठी जनांकडून माय मराठीचा गौरव केला जात आहे. असाच मराठीचा गौरव करणारे कर्नाटक राज्यातील ‘मराठी प्रतिष्ठान बंगळुरु’ हे एक मंडळ आहे. बंगळुरु शहरात स्थायिक झालेल्या मराठी बांधवांनी एकत्र येत या मंडळाची स्थापना केली असून विविध मराठी संस्कृती, साहित्य आणि शिक्षणाशी संबंधित उपक्रम राबवले जात आहेत. Thousands Of Students Learn Marathi Through Olakh Maybolichi Initiative

Loading content, please wait...
Kolhapur
marathi
education
school
bengaluru

Related Stories

No stories found.