महाराष्ट्र बातम्या

Onion Rate: कांदा पुन्हा रडवणार! सणानंतर भाव कमालीचे वाढणार? महाराष्ट्रातील पुरामुळे टेन्शन वाढलं

Onion Rate Update: सणांनंतर कांद्याचे भाव वाढतील का? असा सवाल आता विचारण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील पुरामुळे या संकटात आणखी भर पडली आहे. यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत.
Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी हे वर्ष सर्वात कठीण ठरत आहे. सततच्या पावसामुळे त्यांच्या शेतांचे नुकसान झाले आहे. उर्वरित पिकांचे भाव इतके घसरले आहेत की, शेतकऱ्यांना ते विकतानाही नुकसान सहन करावे लागत आहे. कांदे, टोमॅटो, बटाटे ते डाळिंब आणि सोयाबीनपर्यंत, प्रत्येक पिकाने शेतकऱ्यांना अडचणीत आणले आहे.

