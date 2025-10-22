Onion Rate: कांदा पुन्हा रडवणार! सणानंतर भाव कमालीचे वाढणार? महाराष्ट्रातील पुरामुळे टेन्शन वाढलं

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी हे वर्ष सर्वात कठीण ठरत आहे. सततच्या पावसामुळे त्यांच्या शेतांचे नुकसान झाले आहे. उर्वरित पिकांचे भाव इतके घसरले आहेत की, शेतकऱ्यांना ते विकतानाही नुकसान सहन करावे लागत आहे. कांदे, टोमॅटो, बटाटे ते डाळिंब आणि सोयाबीनपर्यंत, प्रत्येक पिकाने शेतकऱ्यांना अडचणीत आणले आहे. .पुरंदरचे शेतकरी सुदाम इंगळे यांची कहाणी या परिस्थितीचे स्पष्टपणे चित्रण करते. त्यांनी वर्षभर कांदा लागवड करण्यासाठी कठोर परिश्रम केले. सुमारे ६६,००० रुपये खर्च केले. पण जेव्हा त्यांनी ते पीक बाजारात आणले तेव्हा त्यांना ७.५ क्विंटल कांद्यासाठी फक्त ६६४ रुपये मिळाले. ते म्हणाले, "आता कांद्याचे खत बनवणे चांगले, कारण ते विकणे नुकसानकारक आहे." केवळ कांदेच नाही तर डाळिंब आणि सीताफळ उत्पादक शेतकऱ्यांनाही याचा मोठा फटका बसला आहे. .Laadki Bahin Yojana : भाऊबीजेला मिळणार लाडक्या बहीण योजनेचा ऑक्टोबरचा हप्ता? एकनाथ शिंदेंनी दिली मोठी अपडेट, नेमकं काय म्हणाले?.शेतकरी माणिकराव झेंडे यांनी डाळिंबावर १.५ लाख रुपये आणि सीताफळावर १ लाख रुपये गुंतवले होते, परंतु पावसामुळे झाडांचे नुकसान झाले. बाजारात कांदा विकल्याने त्यांचे नुकसान वाढत असल्याने त्यांना कांदा लागवड करावी लागली. आशियातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगावमध्येही परिस्थिती काही चांगली नाही. येथील कांद्याचे दर प्रति क्विंटल ५०० ते १४०० रुपये किंवा सरासरी १०-११ रुपये प्रति किलो आहेत. .मार्च-एप्रिलमध्ये झालेल्या मोठ्या प्रमाणात पिकामुळे आणि सततच्या पावसामुळे कांद्याची गुणवत्ता खालावली आहे. नाशिकमधील एका अधिकाऱ्याच्या मते, ८०% कांद्याचे पीक नष्ट झाले आहे. शहरे दिवाळीच्या आनंदाने आनंदात असताना, ग्रामीण भागात दिवे खरेदी करण्यासाठीही पैसे नाहीत. ग्रामीण बाजारपेठा ओसाड आहेत. नाशिकमधील एका एपीएमसी सदस्याचे म्हणणे आहे की यावर्षी दिवाळी साजरी फक्त शहरांपुरती मर्यादित आहे. .उत्पन्नाच्या कमतरतेमुळे शेतकरी काहीही खरेदी करू शकत नाहीत. ज्यामुळे ग्रामीण बाजारपेठा पूर्णपणे बंद पडल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या बाजारपेठा उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमधून आयात केलेल्या कांदे आणि बटाट्यांनी भरल्या आहेत, ज्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचे आणखी नुकसान होत आहे. कमिशन एजंट माणिक गोरे सांगतात की त्यांनी यावर्षी सोयाबीन लावले होते, परंतु पावसामुळे तेही नष्ट झाले. खर्च २०,००० रुपये होता आणि संपूर्ण खर्च वाया गेला. .आता त्यांच्याकडे असलेले कांदे खराब झाले आहेत आणि कवडीमोल किमतीत विकले जात आहेत. शेतकरी आणि व्यापारी सरकारी धोरणांवर नाराज आहेत. जेव्हा कांद्याचे भाव वाढतात तेव्हा सरकार निर्यातीवर बंदी घालते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील प्रवेश गमवावा लागतो..Maharashtra Rain Alert : राज्यासाठी पुढचे चार दिवस महत्त्वाचे! 'या' जिल्ह्यांना पावसाचा येलो अलर्ट, हवामान खात्याचा अंदाज.....जेव्हा कांद्याचे भाव कमी होतात तेव्हा सरकार खरेदी थांबवते. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की सरकारने त्यांच्या नुकसानात त्यांना मदत करावी. सणांनंतर कांद्याचे भाव वाढू शकतात. परंतु शेतकऱ्यांना याचा किती फायदा होईल हे सांगणे कठीण आहे. सध्या त्यांच्याकडे विकण्यासाठी पुरेसा कांदा शिल्लक नाही. त्यांच्याकडे असलेले कांदे इतके खराब स्थितीत आहेत की त्यांना चांगला भाव मिळणे कठीण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.