राज्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती असताना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर आणखी एक संकट उभं राहिलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून वाढलेले कांद्याचे दर आता अचानक घसरू लागले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे. अवघ्या नऊ दिवसांत कांद्याचा दर प्रति क्विंटल 1,800 रुपयांनी कमी झाला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे..गेल्या आठवड्यात बुधवारी लासलगाव बाजार समितीत कांद्याला प्रति क्विंटल 5,700 रुपयांचा उच्चांकी दर मिळाला होता. मात्र, आता याच कांद्याचे दर घसरून 3,900 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. म्हणजेच नऊ दिवसांत कांद्याच्या दरात मोठी घट झाली आहे. सध्या कांद्याचे भाव चार हजार रुपयांच्या आत आल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळणं कठीण झालं आहे..लासलगाव बाजार समितीत नवीन लाल कांद्याची आवकही सुरू झाली आहे. आज सुमारे 380 वाहनांमधून शेतकरी नवीन लाल कांदा विक्रीसाठी घेऊन आले होते. मात्र, बाजारात आवक होत असतानाच दर घसरल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होण्याची शक्यता आहे..एकीकडे दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागत असताना दुसरीकडे कांद्याचे भावही घसरत आहेत. त्यामुळे उत्पादनासाठी केलेला खर्च आणि मिळणारा बाजारभाव यांचा ताळमेळ बसवणं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कठीण होत आहे. कांद्याच्या दरातील ही घसरण अशीच सुरू राहिल्यास शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात..RBI Repo Rate: तुमचा EMI वाढणार? SBI च्या अहवालाने चिंता वाढवली; डिसेंबरमध्ये रेपो रेट वाढल्यास किती वाढणार EMI?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.