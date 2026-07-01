Maharashtra Politics : ऑपरेशन ‘बुडवा’; शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष नव्या वळणावर उभा

कधीकाळी महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्णायक प्रभाव असलेली शिवसेना आज अस्तित्व, नेतृत्व आणि विस्ताराच्या तिहेरी आव्हानांना सामोरी जात आहे. पक्षफूट, निवडणूक आयोगाचा निर्णय, संघटनात्मक घसरण आणि बदलते राजकीय समीकरण यामुळे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष नव्या वळणावर उभा आहे. एकीकडे पक्षाचे जहाज सांभाळण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच, दुसरीकडे मतदारांचा विश्वास पुन्हा मिळविणे आणि कार्यकर्त्यांना एकत्र ठेवणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. सध्या सुरू असलेल्या ‘राजकीय ऑपरेशन’मुळे सामान्यांची मती गुंग झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षाची सध्याची अवस्था, त्यामागील कारणे आणि पुढील वाटचालीविषयी..शिवसेना ‘उबाठा’ पक्षासमोरील आव्हानेएखाद्या नेत्याच्या पक्षांतरामुळे राजकीय संदेश नक्कीच जातो; मात्र त्यावरून त्या पक्षाचे भविष्य निश्चित होते, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. कोणत्याही पक्षाचे अस्तित्व हे त्याच्या नेतृत्वाची क्षमता, संघटनात्मक ताकद, कार्यकर्त्यांचा विश्वास आणि जनतेचा पाठिंबा यावर ठरत असते. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत.१) पक्षातील विश्वास टिकवून ठेवणे आणि नव्या पिढीतील नेतृत्व घडवणे, पक्षात आत्मविश्वास निर्माण करणे.२) पक्षातील नाराजी वाढण्यापूर्वी संवाद साधणे, स्थानिक नेतृत्वाला संधी देणे आणि निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे.३) केवळ मोजक्याच नेत्यांवर पक्षाची जबाबदारी न ठेवता, जिल्हा व तालुका पातळीवर सक्षम नेतृत्व उभे करणे.४) भावनिक आणि परंपरागत मुद्द्यांबरोबरच रोजगार, महागाई, शेतकरी, महिला, युवक आणि शहरी विकास यांसारख्या जनजीवनाशी निगडित प्रश्नांवर अधिक आक्रमक आणि सातत्यपूर्ण भूमिका मांडणे.५) कार्यकर्त्यांशी नियमित संवाद, सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर आणि जनआंदोलनांद्वारे पक्षाची उपस्थिती अधिक ठळक करणे.६) विधानसभा व लोकसभेबरोबर विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही सर्व ताकदीने उतरणे.७) नेत्यांच्या पक्षांतरांवर प्रतिक्रिया देण्यात वेळ घालवण्याऐवजी संघटन मजबूत करणे, नव्या चेहऱ्यांना संधी देणे आणि जनतेच्या प्रश्नांवर सातत्याने लढा उभा करणे..राजकीय घटना व परिणाम१) २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणूक भाजप-शिवसेना युतीने लढवली होती. त्यात युतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले; पण निकालानंतर मुख्यमंत्रिपदावरून मतभेद झाले. भाजपशी युती तोडून ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी करून सरकार स्थापन केले. यामुळे शिवसेनेचा पारंपरिक हिंदुत्ववादी मतदार गोंधळला आणि पक्षाची वैचारिक ओळख कमकुवत झाली.२) सरकार असूनही पक्षसंघटना मजबूत ठेवण्यात व नेत्यांना एकसंध ठेवण्यात अपयश आले. अनेक आमदार आणि नेते नाराज असल्याची चर्चा २०२२ पूर्वीपासून होती. पण ही स्थिती हाताळण्यात अपयश आले व अखेर या असंतोषाचा शेवट एकनाथ शिंदे यांच्या बंडात झाला. त्यानंतर एकामागून एक धक्के बसत गेले.३) बंडानंतर दीर्घ कायदेशीर आणि राजकीय संघर्ष झाला. अखेरीस अधिकृत शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाकडे गेले. यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला मोठा संघटनात्मक फटका बसला.४) लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे विधानसभा निवडणुकीत आणखी ताकदीने उतरणे गरजेचे होते, पण नेमके उलटे झाले. लोकसभेतील यशातून बाहेर येणे शक्य झाले नाही आणि विधानसभा निवडणुकीत जोरदार फटका बसला..शिवसेनेच्या शाखा : पक्षाचा प्राणशिवसेनेच्या राजकीय बळाचा खरा पाया म्हणजे तिच्या शाखा. प्रत्येक परिसरातील शाखा ही केवळ पक्षाचे कार्यालय नव्हती, तर स्थानिक नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याचे, कार्यकर्त्यांना एकत्र ठेवण्याचे आणि पक्षाची विचारसरणी तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याची केंद्रे होती. पाणी, वीज, रस्ते, रुग्णालये, शासकीय कार्यालयांतील कामे अशा दैनंदिन प्रश्नांवर शाखांमधून तत्काळ हस्तक्षेप होत असल्याने शिवसेनेचे स्थानिक जाळे अत्यंत प्रभावी मानले जात असे; मात्र कालांतराने शाखांचे महत्त्व कमी झाले. पक्षफुटीनंतर अनेक शाखांमध्ये विभागणी झाली. कार्यकर्त्यांचे स्थलांतर झाले आणि संघटनात्मक सुसूत्रता कमी झाली. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत सामाजिक माध्यमांचा वाढता प्रभाव, स्थानिक नेतृत्वातील बदल आणि दोन शिवसेनांतील स्पर्धेमुळे पूर्वीइतका शाखांचा प्रभाव सर्वत्र दिसून येत नाही. अनेक ठिकाणी शाखा आजही सक्रिय असल्या तरी त्या एकेकाळी असलेल्या राजकीय आणि सामाजिक प्रभावाच्या तुलनेत आता मर्यादित स्वरूपात कार्यरत असल्याचे चित्र दिसते..देशभरात भाजपविरोधकांची अवस्थाजात्यातलेराष्ट्रीय जनता दल (पक्षप्रमुख : तेजस्वी यादव, बिहार) : २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर भविष्य अनिश्चित.समाजवादी पक्ष (पक्षप्रमुख : अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश) : आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लोकसभेतील ३७ खासदार फुटण्याची शक्यता.तृणमूल काँग्रेस (पक्षप्रमुख : ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल) : विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर अवघ्या दोन महिन्यांमध्ये संसदेत आणि विधानसभेत पक्ष नेस्तनाबूत.मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (पक्षप्रमुख : एम. ए. बेबी, केरळ/पश्चिम बंगाल/त्रिपुरा/तमिळनाडू) : केरळ विधानसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे देशभरात सत्ताविहीन, नामशेष होण्याची वेळ.पीडीपी (पक्षप्रमुख : मेहबूबा मुफ्ती, जम्मू आणि काश्मीर) : २०३० मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत पक्ष शाबूत ठेवण्याचे आव्हान..सुपातलेद्रमुक (पक्षप्रमुख : एम. के. स्टालिन, तमिळनाडू) : विधानसभा निवडणुकीतील पराभव आणि इंडिया आघाडीतून बाहेर पडावे लागल्यानंतर संसदेतील आणि विधानसभेतील संख्याबळ शाबूत ठेवून पक्षाचे अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी धडपड.आम आदमी पार्टी (पक्षप्रमुख : अरविंद केजरीवाल, पंजाब/दिल्ली) : दिल्ली विधानसभेतील पराभवानंतर राज्यसभेतील १० पैकी सात खासदार फुटले, आता अस्तित्व पंजाब विधानसभा निवडणुकीवर अवलंबून.झारखंड मुक्ती मोर्चा (पक्षप्रमुख : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड) : झारखंडमध्ये सत्तेत असेपर्यंत सुस्थितीत.नॅशनल कॉन्फरन्स (पक्षप्रमुख : मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, जम्मू आणि काश्मीर) : सत्ता असेपर्यंत पक्षफुटीचा धोका नाही..चार निर्णायक गोष्टी1) २०१९ मध्ये भाजपशी युती तोडणे2) पक्षातील आमदार व संघटना एकसंध ठेवण्यात अपयश3) २०२२ मधील बंडाची वेळेवर दखल न घेणे4) बंडानंतर सभागृहातील डावपेच व नियमांचा राजकीय लाभ न उठवता सरळ राजीनामा देणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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