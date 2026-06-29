Thane News : आता ऑपरेशन टायगर- ३? ठाकरेंचे १४ आमदार फोडण्याची तयारी, ८ जुलैला पुन्हा राजकीय भूकंपाची शक्यता

ठाणे - सहा खासदार फोडणाऱ्या ऑपरेशन टायगर-२च्या जखमा भरत नाहीत तोच आता ऑपरेशन टायगर-३ यशस्वी करण्यासाठी पुन्हा एकदा ठाण्यात हालचालींना वेग आला आहे. गेल्या वेळी शिवसेना ठाकरे गटाचे सहा खासदार फोडण्यात आले होते. आता १४ आमदार फोडण्याची तयारी सुरू झाली आहे, अशी खात्रीलायक माहिती मिळत आहे..फुटणारे कोणत्याही आमदार कायदेशीर प्रक्रियेत अडकू नयेत, यासाठी आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे बनवण्याचे काम सुरू झाले आहे. तसेच फुटीनंतर या आमदारांना सुरक्षित स्थळी ठेवण्याचे नियोजन आखण्यात आले असून, त्यांची बडदास्त ठेवण्याची जबाबदारी ठाण्यातील विश्वासू शिलेदारांवर सोपवण्यात आल्याचे समजते..विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून, या अधिवेशनाआधी शिवसेना ठाकरे गटाचे सहा खासदार फोडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऑपरेशन टायगर सक्सेसफुल झाल्याचे जाहीर केले. या धक्क्यातून शिवसेना ठाकरे गट अजूनही सावरलेला नाही. शिंदे गटात प्रवेश केलेल्या त्या सहा खासदारांच्या मतदारसंघांमध्ये जाऊन उद्धव ठाकरे सभा घेत आहेत. ते सभेमध्ये गुंतलेले असतानाच त्यांच्या पक्षातील आमदारांचा एक गट पक्ष सोडत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या नवीन राजकीय मोहिमेची तयारी ठाण्यात सुरू झाल्याची खात्रीलायक माहिती हाती आली आहे..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना शिंदे गटाकडून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील सुमारे १४ आमदारांशी संपर्क साधण्यात आल्याचा दावा विश्वासार्ह सूत्रांकडून केला जात आहे. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान ही राजकीय खेळी अंतिम टप्प्यात जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या संपूर्ण मोहिमेचे नियोजन अत्यंत गोपनीय पद्धतीने सुरू आहे..संभाव्य आमदारांची राहण्याची व्यवस्था, त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी, खाण्यापिण्याची सोय तसेच त्यांना काही दिवस अज्ञात ठिकाणी ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या सर्व व्यवस्थेची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निकटवर्तीयांकडे सोपविण्यात आली आहे. अलीकडे खासदारांच्या राजकीय हालचालींसाठी ज्या प्रकारची कागदपत्रे आणि रणनीती ठाण्यातून आखण्यात आली होती, त्याच धर्तीवर या वेळीही तयारी सुरू आहे..८ जुलैला निर्णायक टप्पा ?गेल्या आठवड्यात काही आमदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याची चर्चा असून, त्यानंतर या ऑपरेशनला अधिक वेग आल्याचे सांगितले जात आहे. सूत्रांच्या दाव्यानुसार ८ जुलैदरम्यान या संपूर्ण राजकीय मोहिमेचा निर्णायक टप्पा पार पडू शकतो. हे ऑपरेशन यशस्वी झाल्यास राज्यातील सत्तासमीकरणांमध्ये शिवसेना शिंदे गटाचे राजकीय वजन आणखी वाढू शकते. त्याचे दूरगामी परिणाम राज्याच्या नेतृत्वाच्या राजकारणावरही होऊ शकतात. किंबहुना एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होऊ शकतात, अशी चर्चाही ठाण्यामध्ये रंगू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.