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Operation Tiger 4 : ठाकरे गटाला पुन्हा मोठा धक्का ! १४ आमदार एकनाथ शिंदेंच्या संपर्कात? शिवसेनेच्या आमदाराचा मोठा दावा

Uddhav Thackeray : ठाकरे गटाचे तब्बल १४ आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याचे पटेल यांनी म्हटले आहे. खासदारांनंतर ठाकरे गटातील आमदार आणि त्यानंतर नगरसेवकही शिंदे गटात प्रवेश करू शकतात, असा दावा करण्यात आला आहे.
Operation Tiger 4

Operation Tiger 4

esakal

Yashwant Kshirsagar
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महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा पक्षफुटीच्या चर्चांना वेग आला आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार मुरजी पटेल यांनी येत्या काही दिवसांत राज्यात ‘ऑपरेशन टायगर-४’ होणार असल्याचा मोठा दावा केला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे तब्बल १४ आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याचे पटेल यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे ठाकरे गटात पुन्हा मोठी फूट पडणार का? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

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