Operation Tiger 4 : ठाकरे गटाला पुन्हा मोठा धक्का ! १४ आमदार एकनाथ शिंदेंच्या संपर्कात? शिवसेनेच्या आमदाराचा मोठा दावा

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा पक्षफुटीच्या चर्चांना वेग आला आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार मुरजी पटेल यांनी येत्या काही दिवसांत राज्यात ‘ऑपरेशन टायगर-४’ होणार असल्याचा मोठा दावा केला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे तब्बल १४ आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याचे पटेल यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे ठाकरे गटात पुन्हा मोठी फूट पडणार का? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. .मुरजी पटेल यांच्या दाव्यानुसार, ठाकरे गटातील खासदारांनंतर आता आमदार आणि त्यानंतर नगरसेवकही शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत प्रवेश करू शकतात. त्यांच्या या दाव्यामुळे आगामी काळात राज्याच्या राजकारणात मोठ्या राजकीय हालचाली होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, १४ आमदारांच्या संभाव्य पक्षांतराबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही..Shiv Sena Party Symbol Case: शिवसेना पक्ष-चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी निर्णायक वळणावर, कपिल सिब्बल यांनी चंद्रचूड यांच्या निरीक्षणाचा दिला दाखला; काय घडलं?.दरम्यान, मागील महिन्यात ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला होता. ठाकरे गटातील सहा लोकसभा खासदारांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्याची घडामोड घडली. त्यानंतर शिंदे गटाची ताकद वाढल्याचा दावा करण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवर आता ठाकरे गटातील आमदारांच्या संभाव्य पक्षांतराची चर्चा सुरू झाली आहे. .या चर्चेतील ‘१४’ हा आकडा विशेष महत्त्वाचा ठरत आहे. ठाकरे गटाकडे विधानसभेत २० आमदार आहेत. त्यापैकी दोन-तृतीयांश आमदारांनी एकत्रितपणे पक्षांतर केल्यास विधिमंडळातील पक्षफुटीच्या नियमांनुसार वेगळे कायदेशीर आणि राजकीय समीकरण निर्माण होऊ शकते, अशी चर्चा आहे. त्यामुळेच १४ आमदारांच्या संभाव्य पक्षांतराकडे सर्वांचे लक्ष आहे. .Shiv Sena : “अरे ये ना...." सुप्रीम कोर्टाबाहेर दोन्ही शिवसेना नेत्यांमध्ये राडा, राऊत-म्हस्केंमध्ये जुंपली! अनिल देसाई तर... VIDEO पाहा.दरम्यान, काही आमदारांनी अज्ञात ठिकाणी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याची माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आल्याचा दावा केला जात आहे. तसेच महाविकास आघाडीच्या अलीकडील बैठकीला ६० पैकी ३७ आमदार अनुपस्थित राहिल्यानेही राजकीय चर्चांना उधाण आले. मात्र, या भेटी किंवा संभाव्य पक्षांतराबाबत अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे मुरजी पटेल यांचा दावा प्रत्यक्षात कितपत खरा ठरतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.