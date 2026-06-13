ऑपरेशन टायगर! महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप? उद्धव ठाकरे गटाच्या ७ खासदारांची एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत दिल्लीत गुप्त बैठक?

संसदेत मतदारसंघ पुनर्रचना आणि वन नेशन, वन इलेक्शन यांसारखे बदल लागू करण्यासाठी सरकारला घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करावं लागेल. एप्रिल २०२६मध्ये सरकारने प्रयत्न केला पण लोकसभेत बहुमताअभावी विधेयक कोसळलं होतं. भाजप प्रणित एनडीएला लोकसभेत दोन तृतियांश बहुमताची यासाठी आवश्यकता आहे. आता भाजपकडून यासाठी हालचाली केल्या जात असल्याचं म्हटलं जात आहे. पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीनंतर महाराष्ट्रात ठाकरेंचे खासदारही फुटणार असल्याच्या चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात होत आहेत..पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडली आहे. टीएमसीच्या २९ पैकी २० खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केलाय. यात सुसुफ पठाण, सयोनी घोषसह अभिषेक बॅनर्जींच्या निकटवर्तीय खासदारांनीही एनडीएला समर्थनाची घोषणा केलीय. सोमवारी लोकसभेत अध्यक्षांची भेट घेऊन गट स्थापनेचा दावा करू शकतात..राजघराण्यात वादातून रक्तरंजित थरार, पहिल्या पत्नीवर दुसऱ्या पत्नीने झाडली गोळी.पश्चिम बंगालनंतर महाराष्ट्रात ऑपरेशन टायगरच्या हालचाली करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. शिवसेने शिंदे गटाचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे गटाच्या काही खासदारांसोबत बैठक घेतल्याचं समोर येत आहे. दिल्लीत ही बैठक झाली असून त्यात ठाकरे गटाचे सात खासदार होते असं म्हटलं जातंय. लवकरच टीएमसीप्रमाणे ठाकरे गटातील खासदार शिंदे गटात सहभागी होण्याची घोषणा करू शकतात असं सूत्रांनी सांगितलंय..ठाकरे गटाचे खासदार आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची बैठक दिल्लीत एका केंद्रीय मंत्र्यांच्या निवासस्थानी झाली. या बैठकीचं आयोजन खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी केलं होतं. गेल्या सहा महिन्यांपासून या खासदारांशी संपर्क साधण्याचं काम ते करत असल्याची चर्चा आहे. खासदारांना केंद्रीय मंत्रिमंडळासह इतर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्याचा प्रस्ताव दिल्याचंही म्हटलं जातंय..दरम्यान, ठाकरे सेनेचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी शिंदे सेनेत जाणार असल्याच्या चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत. ते म्हणाले की, मी ठाकरेंसोबत खूश आहे. माझे एकनाथ शिंदेंसोबत चांगले संबंध आहेत म्हणजे मी त्यांच्यासोबत जातोय असं नाही. मला कोणताही प्रस्ताव नाहीय. पक्षात महत्त्व दिलं जात नसल्यानं नाराजी असली तरी मी शिंदेंसोबत जात नाहीय असंही खासदार संजय दीना पाटील यांनी म्हटलं..सूत्रांनी असाही दावा केला की, मुंबईतील दोन खासदार वगळता इतर ७ खासदार शिंदेंच्या शिवसेनेत जाऊ शकतात. शुक्रवारी धाराशिव जिल्ह्यात ठाकरे गटाच्या बैठकीला खासदार ओमराजे निंबाळक अनुपस्थित नव्हते. त्यामुळे ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. काही दिवसांपूर्वी ठाकरेंचे सात खासदार ठाण्यात एकनाथ शिंदेंना भेटल्याचंही म्हटलं जात होतं..लोकसभेत ५४३ जागा असून यापैकी ३६२ हा बहुमताचा आकडा आहे. एप्रिल महिन्यात विधेयकाच्या बाजूने एनडीएला फक्त २९८ मतं मिळाली होती. सध्या लोकसभेतील ५४३ पैकी ३ जागा रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत भाजपकडून लोकसभेत दोन तृतियांश म्हणजेच ३६० आकडा गाठण्यासाठी हालचाली सुरू असल्याच्या चर्चा आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.