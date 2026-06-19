Uddhav Thackeray: राज्यातही होणार ‘ऑपरेशन टायगर’, ठाकरेंकडे २०२९ मध्ये उमेदवारही उरणार नाहीत; भाजप आमदाराचा दावा

जालना: दिल्लीतील राजकीय घडामोडींप्रमाणेच राज्यातही ‘ऑपरेशन टायगर’ राबविण्यात येणार असल्याचा दावा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार नारायण कुचे यांनी गुरुवारी (ता.१८) केला. तसेच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडून पुढील निवडणूक लढवण्यासाठी पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे उमेदवारही उरणार नाहीत, असे ते म्हणाले. .विधान परिषद निवडणुकीसाठी गुरुवारी (ता.१८) मतदानाची प्रक्रिया पार पडली. यावेळी जालना तहसील कार्यालय येथे ते पत्रकारांशी बोलत होते. आमदार कुचे म्हणाले, दिल्लीत जे झाले, तेच राज्यातही होणार आहे. राज्यातदेखील ‘ऑपरेशन टायगर’ होणार असून आगामी काळात अनेक राजकीय घडामोडी घडतील..Pune Metro: पुणेकरांची प्रतीक्षा लवकरच संपणार; हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोचे १२ स्थानके तयार, आता फक्त सरकारच्या निर्णयाची वाट!.उद्धव ठाकरे यांची २०२४ ची निवडणूक ही शेवटची निवडणूक ठरली आहे. २०२९ मध्ये त्यांना निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवारही मिळणार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पुढील काळात राज्यातील उद्धव ठाकरे यांचे आमदारदेखील फुटणार असल्याचे आमदार कुचे यांनी म्हटले आहे..Satara Politics: उदयनराजेंचा शशिकांत शिंदेंना कानमंत्र, मतदान केंद्रावरील भेटीची साताऱ्यात दिवसभर चर्चा, कानात नेमकं काय सांगितलं?.भाजपचा हस्तक्षेप नाहीचउद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या अंतर्गत वादामुळे जे काही घडते, त्याला भाजपचे नाव घेणे हा त्यांचा कमकुवतपणा आहे. ‘ऑपरेशन टायगर’मध्ये हस्तक्षेप नाही. तसेच भाजपचा कुठेही ‘ऑपरेशन टायगर’ करण्याचा प्रयोग नाही. खासदार संजय राऊत यांची भाषा चांगली असती तर उद्धव ठाकरे यांच्यावर आज ही वेळ आली नसती. भाजप आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात काही वैर नाही. त्यांच्या धोरणाला विरोध आहे. मागील काळात त्यांनी भाजपसोबत युती तोडून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत युती केली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि आमचा वैचारिक वाद आहे, असे माजी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.