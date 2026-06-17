महाराष्ट्र बातम्या

Operation Tiger: ..म्हणून ऑपरेशन टायगर अपयशी? भाजपच्या शब्दावर खासदारांची मदार, दोघांच्या सह्याच नाहीत

Operation Tiger Faces Hurdles as Two MPs Reportedly Refuse to Sign Letter: ऑपरेशन टायगर यशस्वी होण्यासाठी सहा खासदारांचा स्वतंत्र गट आवश्यक आहे. मात्र त्यातल्या दोन खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या पत्रावर सह्या केल्या नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
operation tiger

operation tiger

esakal

संतोष कानडे
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Shivsena Eknath Shinde: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे ९ पैकी ६ खासदार एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र देण्याची आल्याची सूत्रांची माहिती आहे. मात्र बुधवारी सायंकाळी हाती आलेल्या माहितीनुसार दिल्लीला गेलेल्या ६ पैकी दोन खासदारांनी पत्रावर सह्याच केलेल्या नाहीत. त्यामुळे स्वतंत्र गट स्थापन होण्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

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