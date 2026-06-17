Operation Tiger: ..म्हणून ऑपरेशन टायगर अपयशी? भाजपच्या शब्दावर खासदारांची मदार, दोघांच्या सह्याच नाहीत

Shivsena Eknath Shinde: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे ९ पैकी ६ खासदार एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र देण्याची आल्याची सूत्रांची माहिती आहे. मात्र बुधवारी सायंकाळी हाती आलेल्या माहितीनुसार दिल्लीला गेलेल्या ६ पैकी दोन खासदारांनी पत्रावर सह्याच केलेल्या नाहीत. त्यामुळे स्वतंत्र गट स्थापन होण्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत..भाजपने शब्द दिला तरच साध्य होईल ऑपरेशन टायगरऑपरेशन टायगर यशस्वी होण्याची सहा खासदारांचा स्वतंत्र गट आवश्यक आहे. मात्र त्यातल्या दोन खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या पत्रावर सह्या केल्या नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे. ते दोन खासदार म्हणजे ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील आणि धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर. या दोघांचेही मतदारसंघ महायुतीत भाजपकडे असल्याने त्यांना २०२९ च्या लोकसभेच्या तिकीटाचा शब्द भाजपकडून हवा आहे. तसं झालं तरच ते एनडीएमध्ये येतील, अशी सूत्रांची माहिती आहे..Pune Akashvani : पुणे आकाशवाणीच्या बातम्या सुरूच राहणार; वृत्त विभाग बंद न करण्याचा केंद्राचा निर्णय.त्यामुळे ऑपरेशन टायगरमध्ये भाजपची भूमिका मोलाची ठरत आहे. भाजपने या दोन्ही खासदारांना २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तिकिटासाठी शब्द दिला तरच ऑपरेशन टायगर यशस्वी होऊ शकतं. मात्र तशी शक्यता धुसर असल्याचं तज्ज्ञ सांगत आहेत. शिवाय सहा खासदार शिंदेंसोबत नाहीत, असा विश्वास ठाकरेंच्या पक्षाला आहे.दरम्यान, ऑपरेशन टायगर यशस्वी झालंय की नाही, हे उद्या (गुरुवार, दि. १८ जून) कळणार आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या खासदारांची बैठक बोलावण्यात आलेली आहे. प्रतोद अनिल देसाई यांनी व्हिप जारी केला असून नेमके कोण-कोण खासदार उपस्थित राहतात आणि कोण दांडी मारतात, हे लक्षात येईल..BMC jobs: मुंबई महापालिकेकडून मोठी भरती जाहीर! २० ते ३० हजार पगार अन्... राजावाडी रुग्णालयात विविध पदांसाठी संधी, अर्ज कसा करायचा?.ऑपरेशन टायगरमधील खासदारांची नावं?1. संजय जाधव2. संजय देशमुख3. नागेश पाटील आष्टीकर4. ओमराजे निंबाळकर5. भाऊसाहेब वाकचौरे6. संजय दिना पाटील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.