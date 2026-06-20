महाराष्ट्र बातम्या

Operation Tiger: ठाकरेंचे खासदार फोडणारा मास्टरमाईंड कोण? समोर आलं मोठं नाव; थेट दिल्ली कनेक्शन, आधी 'शस्त्र विक्रेता' म्हणूनही चर्चेत

who is Abhishek Verma : शिवसेनेतील ‘ऑपरेशन टायगर’चा फोटो समोर; दिल्लीतील व्यावसायिक अभिषेक वर्मा यांची बंडखोर खासदारांना एकत्र आणणाऱ्या रणनीतीत प्रमुख भूमिका उघड
Operation Tiger: Who Is Abhishek Verma? Delhi Link Behind Shiv Sena MPs' Meeting

Operation Tiger: Who Is Abhishek Verma? Delhi Link Behind Shiv Sena MPs' Meeting

esakal

Sandip Kapde
Updated on

शिवसेना पक्षातील अंतर्गत संघर्ष नव्या टप्प्यावर पोहोचला असून, उद्धव ठाकरे गटातील बंडखोर खासदारांच्या हालचालींना वेग आला आहे. या प्रकरणात दिल्लीतील एका व्यावसायिकाचा सहभाग उघडकीस आला असून, त्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Eknath Shinde
shivsena