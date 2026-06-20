Operation Tiger: ठाकरेंचे खासदार फोडणारा मास्टरमाईंड कोण? समोर आलं मोठं नाव; थेट दिल्ली कनेक्शन, आधी 'शस्त्र विक्रेता' म्हणूनही चर्चेत

शिवसेना पक्षातील अंतर्गत संघर्ष नव्या टप्प्यावर पोहोचला असून, उद्धव ठाकरे गटातील बंडखोर खासदारांच्या हालचालींना वेग आला आहे. या प्रकरणात दिल्लीतील एका व्यावसायिकाचा सहभाग उघडकीस आला असून, त्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. .‘ऑपरेशन टायगर’चा पहिला फोटो प्रसिद्धपक्षातील विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, गेल्या काही महिन्यांपासून आखलेल्या रणनीतीचा भाग म्हणून बंडखोर खासदार एकत्र येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये खासदारांची बैठक झाल्याचा फोटो आता सार्वजनिक झाला आहे. या फोटोत हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, यवतमाळचे खासदार संजय देशमुख आणि ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील एकत्र दिसत आहेत.या बैठकीत शिवसेनेचे राष्ट्रीय समन्वयक अभिषेक वर्मा यांच्यासोबत हे तिघेही खासदार चर्चा करताना दिसतात. ‘ऑपरेशन टायगर’ या मोहिमेचा हा पहिला दृश्य पुरावा समोर आल्याने राजकीय विश्लेषकांनी या घडामोडींकडे गांभीर्याने पाहण्यास सुरुवात केली आहे..अभिषेक वर्मा कोण? दिल्ली कनेक्शनअभिषेक वर्मा हे दिल्लीतील एक प्रमुख व्यावसायिक आणि औद्योगिक कुटुंबातील व्यक्ती आहेत. पूर्वी ते शस्त्र व्यवहाराशी संबंधित क्षेत्रात चर्चेत होते. चॉपर घोटाळा आणि पनडुब्बी खरेदी घोटाळ्यात त्यांच्यावर लावण्यात आलेले भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीचे आरोप २०१५ आणि २०१७ मध्ये न्यायालयाने फेटाळले होते.जानेवारी २०२५ मध्ये मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत अभिषेक वर्मा यांनी शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये प्रवेश केला. लगेचच त्यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय समन्वयक (एनडीए गठबंधन आणि निवडणुका) पदावर नियुक्ती करण्यात आली. डॉ. अभिषेक वर्मा हे शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) चे मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक म्हणून काम पाहत आहेत..Uddhav Thackeray: राज्यातही होणार ‘ऑपरेशन टायगर’, ठाकरेंकडे २०२९ मध्ये उमेदवारही उरणार नाहीत; भाजप आमदाराचा दावा .राष्ट्रीय विस्ताराची जबाबदारीपक्षातील सूत्रांनी सांगितल्याप्रमाणे, खासदार श्रीकांत शिंदे आणि अभिषेक वर्मा यांच्या नियोजनातून खासदार फोडण्याची रणनीती यशस्वी झाली. बंडखोर खासदार आणि पक्षातील काही नेत्यांच्या समन्वयातून ही मोहीम राबवण्यात आली. अभिषेक वर्मा यांची मुख्य भूमिका महाराष्ट्राबाहेर शिवसेनेचा राष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करणे, एनडीए गठबंधन मजबूत करणे आणि निवडणुकींच्या रणनीती आखणे अशी आहे.ते सोशल मीडियावर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारधारेला प्रोत्साहन देतात. विविध कार्यक्रमांमध्ये ते नियमित भाषणे देतात. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर – विशेषतः X, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर – ते सक्रिय राहतात..ठाकरे गटात खळबळठाकरे गटातील खासदार फोडण्याच्या या प्रयत्नांमुळे पक्षात मोठी खळबळ उडाली आहे. या घटनाक्रमाने शिवसेनेतील अंतर्गत घडामोडी पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. बंडखोर खासदारांच्या हालचाली आणि अभिषेक वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील रणनीती पुढील काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण देऊ शकते, अशी चर्चा रंगली आहे..Operation Tiger: ठाकरेंच्या बंडखोर खासदारांची गुप्त बैठक कॅमेऱ्यात; पहिला फोटो होताच राजकीय वर्तुळात खळबळ, मास्टरमाईंडही समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.