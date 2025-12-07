महाराष्ट्र बातम्या

राज्यात घोटाळेबाजांचं आणि गुंडांचं राज्य, विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार; मविआची पत्रकार परिषद

हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला असून पत्रकार परिषदेत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सरकारवर घणाघाती टीका केली.
MVA Targets Government Says State Run by Criminals and Scamsters

सूरज यादव
नागपुरात सोमवारपासून राज्याचं हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. विधानभानातील बैठकीनंतर मविआ नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला असून पत्रकार परिषदेत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सरकारवर घणाघाती टीका केली. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, नतद्रष्ट लोकांच्या चहापानाला जाणार नाही.

