राज्यात घोटाळेबाजांचं आणि गुंडांचं राज्य, विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार; मविआची पत्रकार परिषद

नागपुरात सोमवारपासून राज्याचं हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. विधानभानातील बैठकीनंतर मविआ नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला असून पत्रकार परिषदेत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सरकारवर घणाघाती टीका केली. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, नतद्रष्ट लोकांच्या चहापानाला जाणार नाही..सरकार शेतकऱ्यांना मदत देत नाहीय. शेतकऱ्यांचा अवमान सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातोय. शेतकरी आत्महत्येचा आकडा वाढत असूनही त्यांना मदत केली जात नाहीय. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जात नाहीय. सरकारचा मनमानी कारभार सुरू असल्याची टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली. वेगळा विदर्भ झाला पाहिजे अशीही भूमिका वडेट्टीवार यांनी मांडली..राज्यात विरोधीपक्षनेते पद रिक्त ठेवून चहापानाला बोलावतायत. सरकारचा मनमानी कारभार सुरू आहे. राज्य दिवाळखोरीकडे निघालंय. राज्यातील लाडक्या बहिणींच्या सुरक्षेकडे सरकार दुर्लक्ष करतंय. राज्याची कायदा सुव्यवस्था बिघडलीय. गुंडांचं राज्य राज्यावर प्रस्थापित होताना दिसतंय. देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी अद्यापही फरार असल्याचं वडेट्टीवार म्हणाले..शेतकऱ्यांप्रमाणे कंत्राटदारही आत्महत्या करतायत. राज्यावर गुंडांचं राज्य आहे. वतनाच्या जमिनी कोणाला दिल्या, जमिनीचे घोटाळे होतायत. घोटाळेबाजांचं सरकार राज्यात आहे. एककल्ली कारभार करणाऱ्या सरकारच्या चहापानाच्या कार्यक्रमाला न जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली..ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी महायुतीच्या सरकारवर टीका करताना म्हटलं की, राजकीय व्यवस्था व्हावी म्हणून दोन उपमुख्यमंत्री केले आहेत.सरकारकडे बहुमत असूनही ते घाबरत आहेत. सरकारी पक्षाची पापं म्हणून ते घाबरतायत. तर आम्हाला राजकीयदृष्ट्या बदनाम करण्याची मोहीम म्हणजे चहापान कार्यक्रम आहे. सरकारमध्ये भ्रष्टाचार करण्यासाठी चढाओढ सुरूय. आमच्या चांगुलपणाचा फायदा घेऊन बदनामी केली जातेय.संविधान न मानणाऱ्यांच्या चहापानाला का जायचं? असा प्रश्नही भास्कर जाधव यांनी विचारला..