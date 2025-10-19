महाराष्ट्र बातम्या

ठरलं! निवडणूक आयोगाविरोधात विरोधक मैदानात उतरणार, १ नोव्हेंबरला मुंबईत महामोर्चाचं आयोजन, ठाकरे बंधू राहणार उपस्थित

Protest Against Election Commission on November 1 : निवडणूक आयोगाविरोधात १ नोंव्हेबर रोजी मुंबईत महामोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत खासदार संजय राऊत यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

मतदार याद्यांमध्ये घोळ असल्याचा आरोप करत विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. या विरोधात त्यांनी आता मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर १ नोंव्हेबर रोजी मुंबईत महामोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. आज झालेल्या सर्वपक्षीय पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात माहिती देण्यात आली.

Sanjay Raut

