Accident News: राजगडाच्या वाटेवर दुर्दैवी दुर्घटना; पाबे घाटात मिनी बस दरीत कोसळली, दोन जणांचा मृत्यू...

पुणे : मुंबईतील अंधेरी येथून किल्ले राजगडावर पर्यटनासाठी निघालेल्या पर्यटकांच्या मिनी बसचा पाबे (ता. राजगड) घाटात भीषण अपघात झाला. घाटातील एका वळणावर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने मिनी बस सुमारे 20 ते 25 फूट खोल दरीत कोसळली. हा अपघात आज पहाटेच्या सुमारास घडला..पर्यटनासाठी निघालेला 20 जणांचा ग्रुपअंधेरी येथील 20 जणांचा पर्यटकांचा समूह किल्ले राजगडावर पर्यटनासाठी रवाना झाला होता. पाबे घाटातून उतरत असताना एका वळणावर चालकाचे मिनी बसवरील नियंत्रण सुटले आणि वाहन रस्त्यालगतच्या सुमारे 20 ते 25 फूट खोल दरीत कोसळले..ST Bus Bike Accident : भरधाव जाणाऱ्या एसटीची दुचाकीला समोरून जोरात धडक; दुचाकीस्वार ठार.दोघांचा मृत्यू, अनेक जखमीया भीषण अपघातात एका तरुणाचा आणि एका तरुणीचा मृत्यू झाला आहे. तसेच चालकासह काही पर्यटक गंभीर जखमी झाले असून इतर प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली आहे..स्थानिकांचे मदतकार्यअपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील स्थानिक नागरिक घटनास्थळी धावले आणि त्यांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू केले. जखमींना बाहेर काढण्यासाठी स्थानिकांनी प्रयत्न केले. त्यानंतर जेसीबीच्या सहाय्याने दरीत कोसळलेली मिनी बस बाहेर काढण्यात आली..Accident News: एका क्षणात संपलं सगळं! संभाजीनगरातील चार कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर, चार व्यावसायिकांचा जागीच मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.