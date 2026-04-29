दुहेरी हत्याकांडाने पालघर हादरलं! आधी प्रेयसीसह आईवर हल्ला, नंतर तरुणाचा स्वत:वरही वार, थरारक कृत्याचं संतापजनक कारण समोर

विवाहाचा प्रस्ताव नाकारल्याच्या रागातून एका तरुणाने प्रेयसी आणि तिच्या आईची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना पालघरमध्ये घडली आहे. त्यानंतर आरोपीने स्वतःलाही इजा करण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना विरार पश्चिम येथील न्यू वीवा कॉलेजजवळ असलेल्या 'पूनम आकांक्षा' या इमारतीत दुपारी सुमारे १२.३० वाजताच्या सुमारास घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, या घटनेत नॅन्सी मिश्रा (वय २४) आणि तिची आई सरिता मिश्रा (वय ४५) यांचा मृत्यू झाला आहे. आरोपीचे नाव शिवम उपाध्याय असे आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, आरोपी आणि तरुणी यांच्यात गेल्या दोन वर्षांपासून संबंध होते. काही दिवसांपूर्वी आरोपी आपल्या कुटुंबासह विवाहाचा प्रस्ताव घेऊन तरुणीच्या घरी गेला होता..मात्र, आई आणि मुलीने हा प्रस्ताव नाकारला. या नकारामुळे संतापलेल्या आरोपीने दुसऱ्याच दिवशी घरात घुसून चाकूने आई-मुलीवर वार केले. या हल्ल्यात दोघींचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर आरोपीने स्वतःलाही इजा करून घेण्याचा प्रयत्न केला..दरम्यान, परिसरातील नागरिकांनी आरडाओरडा ऐकून तातडीने पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आरोपीला जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल केले. या प्रकरणी पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा नोंदवला असून पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती दिली आहे.