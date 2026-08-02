पंढरपूर वारीतून एसटी महामंडळाला किती कोटी रुपयाचं उत्पन्न? परिवहन मंत्र्यांनी थेट आकडाच सांगितला!

आषाढी एकादशी म्हणजे महाराष्ट्राच्या भक्तीपरंपरेचा उत्सव असतो. त्यानिमित्त विठुरायाच्या दर्शनासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो वारकरी पंढरपूरकडे निघतात. यंदाही या भक्तिमय प्रवासात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची 'लालपरी' वारकऱ्यांसाठी विश्वासाची साथीदार ठरली आहे. विशेष म्हणजे, आषाढी यात्रेनिमित्त एसटी महामंडळाने केलेल्या नियोजनामुळे तब्बल ९ लाखांहून अधिक भाविकांनी सुरक्षित आणि सुखकर प्रवास केला आहे..यंदाच्या आषाढी वारीसाठी एसटी महामंडळाने राज्यभरातून सुमारे ५ हजार ५०० विशेष बसेसची व्यवस्था केली होती. पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगरसह विविध विभागांतून पंढरपूरकडे विशेष बस सोडण्यात आल्या होत्या. यात्रेच्या कालावधीत एकूण २१ हजार ५२७ फेऱ्या पूर्ण करण्यात आल्या. या फेऱ्यांमधून ९ लाख २४ हजार ७३८ भाविकांनी एसटीच्या सेवेला पसंती दिली..ST Bus: पंढरपूर वारीसाठी एसटीची धाव! राज्यभर ५५०० विशेष बसचे नियोजन; महिलांना ५०% सवलत, तर 'या' प्रवाशांना मोफत प्रवास.या वाहतुकीमुळे एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नातही मोठी भर पडली आहे. यात्रेदरम्यान महामंडळाला तब्बल ४१ कोटी १८ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा सुमारे ५ कोटी ३० लाख रुपयांनी उत्पन्नात वाढ झाल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली..ते म्हणाले, "गळ्यात तुळशीची माळ, मुखी विठ्ठलाचे नाम आणि मनात पांडुरंगाच्या दर्शनाची आस घेऊन लाखो वारकरी पंढरीकडे निघतात. त्यांच्या या भक्तिमय प्रवासात 'लालपरी'चा छोटासा वाटा असतो, हे आमच्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे. एखाद्या भाविकाला सुखरूप पंढरपूरपर्यंत पोहोचवणे आणि दर्शनानंतर त्याला सुरक्षितपणे घरी आणणे ही केवळ वाहतूक सेवा नसून विठ्ठलसेवाच आहे.".MSRTC: वारकऱ्यांसाठी धावणार १२६० जादा बस; पंढरपूरच्या वारीसाठी ‘एसटी’चे मराठवाड्यातील नियोजन.आषाढी वारी ही केवळ धार्मिक यात्रा नसून महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक ऐक्याचं प्रतीक मानली जाते. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही एसटीच्या चालक, वाहक आणि कर्मचाऱ्यांनी अहोरात्र मेहनत घेत लाखो वारकऱ्यांचा प्रवास सुरक्षित केला आहे. त्यामुळे वारकऱ्यांच्या सेवेत 'लालपरी'ने पुन्हा एकदा आपली विश्वासार्हता सिद्ध केली असून, एसटीच्या उत्पन्नातही लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.