Pannalal Surana : सामान्यांचा आधार हरपला! ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत साथी पन्नालाल सुराणा यांचे निधन, ९३ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत साथी पन्नालाल सुराणा यांचे मंगळवारी रात्री निधन झाले ते ९३ वर्षांचे होते. धाराशिवमधील नळदुर्ग येथील 'अपना घर' येथे रात्री जेवणानंतर त्यांना उलटीचा त्रास झाला. यानंतर त्यांना सोलापूरमधील रुग्णालयात हलविण्यात आले मात्र त्यांची प्राणज्योत मालवल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली. त्यांच्या या अकाली निधनाने राज्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..पन्नालाल सुराणा यांचा जन्म सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शीत झाला. मात्र त्यांचे धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा तालुक्याच्या आसू गावात अनेक वर्षे वास्तव्य होते. ते शालेय वयातच राष्ट्रसेवा दलात दाखल झाले. तरुणपणी त्यांनी जयप्रकाश नारायण भूदान चळवळीत भाग घेतला. महाविद्यालयीन शिक्षण झाल्यानंतर त्यांनी पत्रकारितेला सुरुवात केली, त्यांनी प्रसिद्ध मराठवाडा दैनिकाचे संपादक म्हणूनही काम पाहिले.सुराणा यांनी अनेक शेती, शिक्षणासाह अनेक सामाजिक समस्यांवर विपुल लेखन केले. समाज प्रबोधन संस्थेचे आणि समाजवादी पक्षाच्या राज्य शाखेचे सचिव म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले होते..Devendra Fadnavis : पन्नालाल सुराणा यांच्याकडे लाच मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई; देवेंद्र फडणवीस .आणीबाणीच्या काळात त्यांनी तुरुंगवासही भोगला. अनेक पुरोगामी संघटना,चळवळी उभारणीमध्ये त्यांचा खूप मोठा वाटा आहे. सामाजिक कार्यात अग्रेसर असणारे पन्नालाल सुराणा यांनी भूकंपात पालकांचे छत्र हरवलेल्या मुलांसाठी आपलं घर ही संस्था सुर केली. यातून अनेक मुला-मुलींची आयुष्ये घडली. त्यांचा लेखक म्हणूनही नावलौकिक होता. त्यांची अनेक पुस्तके ही प्रेरणा देणारी आहेत. त्यांच्याकडे स्वातंत्र्यपूर्व आंदोलनापासून ते आणीबाणी आणि त्यानंतर देशातील सामाजिक राजकीय बदलांचा महत्त्वाचा अनुभव होता.