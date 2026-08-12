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Maharashtra Exam Reforms: पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी नियमावली; उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची विद्यापीठांना सूचना

New Guidelines to Prevent Question Paper Leaks: पेपरफुटी नियमावली, चंद्रकांत पाटील, विद्यापीठे परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटीला आळा घालण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यापीठांना मार्गदर्शक नियमावली आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
Maharashtra Exam Reforms

Maharashtra Exam Reforms

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: परीक्षांमधील प्रश्‍नपत्रिकाफुटीच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर विभागाने मार्गदर्शक नियमावली तयार करून ती प्रसिद्ध करावी; पेपरफुटी रोखण्यासाठी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणारे परिपत्रक प्रसिद्ध करून सूचना निर्गमित कराव्यात, अशा सूचना उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विद्यापीठांना दिल्या.

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