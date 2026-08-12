Maharashtra Exam Reforms: पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी नियमावली; उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची विद्यापीठांना सूचना

मुंबई: परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिकाफुटीच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर विभागाने मार्गदर्शक नियमावली तयार करून ती प्रसिद्ध करावी; पेपरफुटी रोखण्यासाठी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणारे परिपत्रक प्रसिद्ध करून सूचना निर्गमित कराव्यात, अशा सूचना उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विद्यापीठांना दिल्या..तसेच कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंनी आठवड्यातून एक दिवस ५० विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधावा, अशीही सूचना त्यांनी केली आहे. ‘नीट’ तसेच अन्य परीक्षांतील प्रश्नपत्रिकाफुटीमुळे तरुणांनी आंदोलनाची आक्रमक भूमिका घेतली असतानाच या फुटीला आळा घालण्यासाठी सरकारकडूनही पावले उचलण्यात येत आहेत..Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंचे ‘मुख्य नेता’पद आधारहीन; उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा.चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची ऑनलाइन बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विविध विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला..राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व विद्यापीठांनी एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक राबवावे तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ आणि २०२७-२८ पासून चौथ्या वर्षाच्या ऑनर्स पदवी अभ्यासक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक आराखडा तयार करावा, असे निर्देश पाटील यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.