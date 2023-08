संभाजीनगर : केंद्रातील मोदी सरकारकडून वारंवार समाजात तेढ आणि द्वेष पसरवण्याचा काम सुरु आहे. यामुळं देशभरात उन्मादाचं प्रमाणंही वाढलं आहे. सीबीएसईनं शाळांमध्ये 'फाळणी स्मरणदिन' साजरा करण्यासाठी नुकतंच पत्रक काढलं.

याला आक्रमकपणे विरोध करण्याचं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं आहे. छत्रपती संभाजीनगर इथं पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

पवार म्हणाले, "समाजात जो उन्माद वाढला आहे, यामागं मोदी सरकारचे निर्णय आहेत. या निर्णयांमुळं लोकांमध्ये कटुता वाढते आहे. याचं ताजं उदाहण म्हणजे आपल्या देशात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत ज्या सीबीएसईच्या नियंत्रणाखाली चालतात.

या सीबीएसईला केंद्राच्या संस्थेकडून मार्गदर्शन केलं जातं. १० ऑगस्ट रोजी या सीबीएसईनं नवं परिपत्रक काढत १४ ऑगस्ट २०२३ हा दिवस 'फाळणी स्मरण दिन' साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. फाळणीच्या घटनेमुळं जी कटुता निर्माण झाली होती त्यातून देश बाहेर येत असताना केंद्रानं याचं स्मरण करा म्हणतं आहे. याविरोधात निषेध आंदोलन केलं पाहिजे.

आक्रमकपणे विरोध करा

याचा अर्थ स्पष्ट होतो की, हे सरकार समाजात कटुता निर्माण करणं, जातीधर्मात तेढ वाढवणं आणि अंतर वाढवण्याचं काम करत आहे. त्यामुळं आम्ही महाविकास आघाडी इंडियाच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करणार आहोत.

या आघाडीतील सर्व सदस्यांच्या हे लक्षात आणून देऊ की याविरोधात त्यांनी आक्रमक भूमिका घ्यावी. आपापल्या राज्यामध्ये शाळांमध्ये असे दिन साजरे होऊ नयेत यासाठी आक्रमक झालं पाहिजे अशी भूमिका यावेळी शरद पवार यांनी मांडली.

बैठकीनंतर १ सप्टेंबरला मुंबई 'इंडिया'ची सभा होणार

३१ ऑगस्टला मुंबईत इंडिया आघाडीची बैठक घेतली जाईल तसेच दुसऱ्या दिवशी १ तारखेला सभा देखील होणार आहे. त्याच्यापुढील काळात मोदी सरकारविरोधात जनमत तयार करणं आणि काय पर्याय देऊ शकतो याचा विचार आम्ही करणार आहोत, अशी माहिती यावेळी शरद पवार यांनी दिली.