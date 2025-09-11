एसटी बसमध्ये चढताना प्रवाशांच्या दागिने, पैशांची चोरी! गर्दीत चोरटे साधतात डाव; सोलापूर बस स्थानकावर प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी एकच पोलिस अन्‌ सीसीटीव्ही कॅमेरेही कमीच

तात्या लांडगे
सोलापूर : ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना एसटी बस प्रवासात सवलत आहे. दुसरीकडे सुरक्षित प्रवास म्हणून अन्य प्रवासी देखील एसटीतूनच प्रवास करतात. सोलापूर शहर-जिल्ह्यातून दररोज ६०० हून अधिक गाड्यांमधून सुमारे दोन ते अडीच लाख प्रवासी ये-जा करतात. त्यातून एसटीला चांगला फायदाही मिळतो, पण त्यांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना स्थानकावर दिसत नाहीत. त्यामुळेच आठ महिन्यांत ७६ प्रवाशांना आपले दागिने, रोकड चोरीला गेल्याने फटका बसला आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट, बार्शी, करमाळा, अकलूज, सोलापूर या बस स्थानकावर काही महिन्यांत सर्वाधिक चोरीच्या घटना घडल्याची नोंद पोलिसांत झाली आहे. सण-उत्सव काळात बस स्थानकावरील प्रवाशांची संख्या दुप्पटच होते, तरीदेखील महामंडळ प्रशासनाकडून प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी त्यावेळी काही ठोस उपाययोजना केल्या जात नाहीत. अनेक प्रवाशांना चोरी झाल्यावर प्रवास अर्ध्यातून सोडून पोलिस ठाण्यात जावे लागले आहे.
बसगाड्यांमध्ये चढताना ज्यावेळी प्रवाशांची गर्दी होते, त्याठिकाणी महामंडळाचा सुरक्षारक्षक असावा, पण तसे होताना दिसत नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही त्याचे फार गांभीर्य असल्याचे दिसत नाही. अनेकदा बस स्थानकासमोर खासगी प्रवासी वाहने थांबलेली असतात, काहीजण स्थानकात येऊन प्रवासी पळवितात, अशावेळी अधिकाऱ्यांचे तोंडावर बोट असते हे विशेष.
मुख्य बस स्टॅण्डवर एकच पोलिस
सोलापुरातील मुख्य बस स्थानकावरून दररोज सुमारे २०० गाड्या ये-जा करतात. स्थानकावरून दररोज ४० ते ४५ हजार प्रवासी प्रवास करतात. बस स्टॅण्ड अपुरे पडत असल्याने त्याठिकाणी नेहमीच बस गर्दीत लागलेल्या दिसतात. त्यामुळे बसगाडी आल्यानंतर त्यात चढताना गर्दीचा फायदा घेऊन प्रवाशांच्या बॅगांमधून दागिने, रोकड, खिशातील पाकीट, रोकड, मोबाईल आणि गळ्यातील दागिने चोरी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तरीदेखील, सोलापुरातील मुख्य बस स्थानकावर दोन पाळ्यात अवघा एकच अंमलदार नेमलेला आहे. त्यांना एकाचवेळी सगळीकडे लक्ष देता येत नाही. त्यामुळे प्रवासी म्हणून गाडीत चढणाऱ्या प्रवाशांना सहजपणे पकडता येईना, अशीच स्थिती आहे.
विभाग नियंत्रक म्हणतात...
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी सोलापूर बस स्थानकावर बसविण्यासाठी सीसीटीव्ही मागितले आहेत. ते अजून आले नाहीत, ते आले की सगळीकडे बसविणार आहोत. चोऱ्या वाढल्या आहेत, त्यावर काय उपाय करता येईल आम्ही बघतोय, असे विभाग नियंत्रक अमोल गोंजारी म्हणाले.
