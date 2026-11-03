पतंजलीवर तुकाराम मुंढेंची धडक कारवाई, २,२७९ लिटर गाईचे तूप FDAकडून जप्त; चुकीचे लेबलिंग अन् भेसळीचा संशय

मुंबई : सणासुदीच्या काळात भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाच्या अन्नपदार्थांची विक्री रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मुंबईत विशेष तपासणी मोहीम राबवली. या मोहिमेत बृहन्मुंबई विभागातील पाच आस्थापनांची तपासणी करून दोन हजार ३५२ किलो अन्नपदार्थ जप्त करण्यात आले. तसेच अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबईतील नऊ आस्थापनांचे परवाने किंवा नोंदणी निलंबित करण्यात आली. .याव्यतिरिक्त, चुकीच्या लेबलिंगच्या (misbranding) आणि भेसळीच्या संशयावरून, छत्रपती संभाजीनगरमधील सुंदरवाडी येथील एका वितरकाकडून २,२७९.७ लिटर 'पतंजली' गाईचे तूपही जप्त करण्यात आले आहे, ज्याची किंमत २०.२० लाख रुपये आहे. ही मोहीम ऑक्टोबर महिन्यात राज्यातील सर्व सात विभागांमध्ये राबवण्यात आली होती, ज्यामध्ये २८ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान विशेष सखोल तपासणी करण्यात आली, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे..Mumbai News: ...ही न्यायाची थट्टा! भूखंडाचा ताबा देण्याचे म्हाडाला निर्देश, याचिकाकर्त्याला दिलासा.अनेक गंभीर त्रुटीमाटुंगा, घाटकोपर, विक्रोळी, अँटॉप हिल, चेंबूर, साकीनाका आणि लोअर परळ परिसरातील खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक आणि विक्री करणाऱ्या आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. या वेळी अनेक ठिकाणी गंभीर त्रुटी आढळल्या. परिसरात अस्वच्छता, अन्नपदार्थांची अयोग्य साठवणूक, कीटकांचा प्रादुर्भाव, कामगारांकडे वैद्यकीय प्रमाणपत्रांचा अभाव आणि स्वच्छतेच्या नोंदी नसल्याचे निदर्शनास आले..कुठे-कुठे कारवाई?माटुंगा येथील चायना मून, विक्रोळीतील न्यू बिकानेर स्वीट्स, घाटकोपरमधील खुशबू एंटरप्रायझेस आणि कोकोस्बिल्स कॅफे, अँटॉप हिल येथील सागर मिल्क सेंटर, चेंबूरमधील आरती इम्पेक्स, साकीनाका येथील सिंधुदुर्ग मसाला मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आणि लोअर परळमधील शिंद मसाले दळणवाले यांच्यासह अन्य आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली..High Court: भारत धर्मनिरपेक्ष! दिया मिर्झाचा डिलीट केलेला व्हिडीओ पुन्हा शेअर करा; हायकोर्टानं भाजपला फटकारलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.