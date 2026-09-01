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Raigad Crime: फसवून फिरायला नेत १४ वर्षीय मुलीवर अत्याचार, २३ वर्षीय तरुणाला अटक

Pen Crime News: पेण तालुक्यात २३ वर्षीय मुलाने १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला फसवून फिरायला नेत तिच्यावर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
Raigad crime

Raigad crime

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पेण : पेण तालुक्यातील कोप्रोली येथे २३ वर्षीय मुलाने त्याच्या ओळखीतील एका १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला फसवून कासमाळ येथे फिरायला नेत तिच्यावर अत्याचार केल्याप्रकरणी तरुणाविरोधात पेण पोलिस ठाण्यात पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे.

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