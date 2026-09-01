Raigad Crime: फसवून फिरायला नेत १४ वर्षीय मुलीवर अत्याचार, २३ वर्षीय तरुणाला अटक

पेण : पेण तालुक्यातील कोप्रोली येथे २३ वर्षीय मुलाने त्याच्या ओळखीतील एका १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला फसवून कासमाळ येथे फिरायला नेत तिच्यावर अत्याचार केल्याप्रकरणी तरुणाविरोधात पेण पोलिस ठाण्यात पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पेण तालुक्यातील विपुल पाटील (वय २३) याने त्याच्याच ओळखीतील एका १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला बोरगाव कासमाळ येथे फिरण्यासाठी नेले. तेथे त्याने तिच्यावर अत्याचार केल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर तिला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे..Bandra Accident: श्रीमंतीचा माज! मोबाईलवर बोलत उडवलं, ८ वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू, प्रकरण दाबण्यासाठी साक्षीदाराला पैशांची ऑफर .पेण पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून त्याच्यावर पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा समोर आल्याने अशा कृत्य करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे..Milk Price Hike: मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री, दूध दरात ९ रुपयांची वाढ; आजपासून नवे दर लागू.कार-बस चालकांची भिवंडीत हाणामारीभिवंडी तालुक्यातील काल्हेर परिसरात एका कारची बसला कट लागल्याने दोन्ही वाहनांचा अपघात झाला. धडकेतून दोन्ही चालकांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची होऊन त्यांची हाणामारी झाली. ज्यामध्ये बस चालकाने कार चालकाला बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली असून या मारहाणीत कार चालक गंभीर जखमी झाला आहे. आशुतोष सूर्यनाथ दुबे (२०) असे जखमी कार चालकाचे नाव आहे. बस चालकाच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.