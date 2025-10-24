Satara Female Doctor Case : साताऱ्यातील डॉक्टर तरुणीच्या प्रकरणात वांरवार फोन करणारा खासदाराचा पीए कोण? कुटुंबियांचे गंभीर आरोप

Summary1️⃣ मृत डॉक्टर तरुणीने सुसाईड नोटमध्ये दोन पोलिसांवर — गोपाल बदने आणि प्रशांत बनकर — अत्याचाराचे गंभीर आरोप केले.2️⃣ घटनेनंतर ४-५ तास उलटूनही कोणतीही मोठी पोलिस कारवाई झालेली नाही.3️⃣ शवविच्छेदनाबाबत विलंब आणि निष्क्रियता दिसल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.. साताऱ्यातील फलटणमधील शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर तरुणीने टोकाचे पाऊल उचलत एका हॉटेलमध्ये जीवन संपविले आहे. तिने मृत्यूपूर्वी तिची सुसाईड नोट लिहिली होती. यात तिने पोलीस निरीक्षक गोपाल बदने आणि पोलीस प्रशांत बनकर या दोन पोलिसांवर अत्याचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत. आता याप्रकरणी तिच्या कुटुंबाकडून गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत..मृत तरुणी्च्या कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप केले जात आहेत. या घटनेनंतर चार ते पाच तास उलटून गेले. तरी कोणतीही मोठी कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच शवविच्छेदनाबद्दल कोणतीही ठोस कार्यवाही किंवा हालचाल दिसत नसल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आह, असल्याचे कुटूंबियांनी म्हटले आहे..मृत डॉक्टर तरुणीने केलेल्या एका कथित अर्जात एका खासदाराच्या पीएचा उल्लेख आहे. हा पीए फोनवरून बोलताना अनेकदा खासदार बोलत असल्याचे सांगायचा. तसेच रिपोर्ट बदलण्याबाबत दबाव टाकत असे, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात राजकीय दबाव असल्याचा आरोप पीडितेच्या कुटुंबियांनी केला आहे. या प्रकरणात राजकीय व्यक्तीचे लागेबांधे,पोलीस अधिकाऱ्यांची कथित भूमिका आणि तपासात होणारा विलंब होत असल्याचे पाहता तातडीने कठोर कारवाई करण्याचा दबाव प्रशासनावर वाढत आहे.FAQs प्रश्न 1: मृत डॉक्टर तरुणीने सुसाईड नोटमध्ये कोणावर आरोप केले आहेत?( 👉 दोन पोलिस अधिकारी — गोपाल बदने आणि प्रशांत बनकर — यांच्यावर अत्याचाराचे आरोप केले आहेत.प्रश्न 2: घटनेनंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली का?( 👉 नाही, ४-५ तास उलटूनही कोणतीही मोठी कारवाई झाल्याचे दिसले नाही.प्रश्न 3: शवविच्छेदनाबाबत कुटुंबीयांची भूमिका काय आहे?( 👉 शवविच्छेदनात विलंब व निष्क्रियता असल्याने संशय निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.प्रश्न 4: राजकीय दबावाचा आरोप कोणी केला? 👉 मृत तरुणीच्या कुटुंबीयांनी राजकीय दबाव आणि हस्तक्षेपाचा आरोप केला.प्रश्न 5: खासदाराच्या पीएबद्दल काय म्हटले आहे? 👉 तो स्वतःला खासदार म्हणून दाखवून रिपोर्ट बदलण्याचा दबाव टाकत असल्याचा आरोप आहे.प्रश्न 6: सध्याच्या परिस्थितीत काय मागणी वाढत आहे? 👉 तातडीने आणि निष्पक्ष चौकशीसह कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.