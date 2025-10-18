PM Kisan 21th Installment : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची दिवाळी! 'या' तारखेला येणार PM किसानचा २१ वा हप्ता, पण ही चूक केल्यास मिळणार नाहीत पैसे

PM Kisan 21 Va Hapta Paise Kadhi Yenar : शेतकऱ्यांसाठी आली अतिशय आनंदाची बातमी आहे..पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा बहुप्रतीक्षित २१ वा हप्ता आता लवकरच येणार आहे. दिवाळीनंतर थेट तुमच्या बँक खात्यात २ हजार रुपये जमा होणार आहेत. लाखो शेतकरी कुटुंबांना या दिवाळी सणाला हा हप्ता फायदेशीर ठरेल. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा चुकीचे अर्ज किंवा ई-केवायसी न केल्यास हप्ता अडकू शकतो. चला सविस्तर जाणून घेऊया या अडचनीबद्दल सर्वकाही.भारत सरकारची ही योजना शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आहे. वर्षातून तीनदा म्हणजे एकूण ६००० ची मदत थेट लाभार्थ्यांच्या डीबीटी खात्यात येते. २०२५ मध्ये २० हप्ते आधीच वितरित झाले, आता २१ व्या हप्त्याची शेतकरी वाट पाहत आहेत. सुरुवातीला दिवाळीपूर्वी येईल अशी चर्चा होती पण आता अधिकृत माहिती मिळाले आहेत की दिवाळीनंतर लगेच जारी केला जाईल. कृषी विभागाने सांगितले, नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात तारीख जाहीर होईल..Shirdi : साई बाबांच्या नगरीत हे काय सुरुय? संस्थानच्या 47 अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल; शिर्डीत मोठी खळबळ, धक्कादायक कारण समोर, पाहा VIDEO.कधी मिळतील पैसे?दिवाळी ३१ ऑक्टोबरला संपेल, त्यामुळे १ ते ५ नोव्हेंबरपर्यंत हप्ता येण्याची शक्यता आहे. विभागाने २ कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या खात्यांची तयारी पूर्ण केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वतः ट्विटरवर सांगितले, शेतकऱ्यांचा सन्मान हा आमचा कर्तव्य आहे. हा हप्ता तुमच्या समृद्धीसाठी! पण हप्ता अडकू शकतो का? असा प्रश्न अनेक् शेतकऱ्यांच्या मनात आला आहे.. तर याचे उत्तर आहे होय.. गेल्या महिन्यात ५ लाख चुकीचे अर्ज रद्द झाले..Diwali Gift : दिवाळीला सोनपापडी देणाऱ्यांनो! गिफ्ट अन् बोनस कसा द्यायचा असतो यांच्याकडून शिका! कंपनीने कर्मचाऱ्यांना दिलं मोठं सरप्राइज.अपात्र शेतकरी जसे की सरकारी कर्मचारी किंवा मोठे व्यापारी चुकीच्या कागदपत्रांनी फसवणूक करतात, त्यांचे हप्ते थांबवले जातात. याशिवाय दोन क्रूशियल स्टेप्स पूर्ण करा..१. ई-केवायसी: pmkisan.gov.in वर ऑनलाइन किंवा सीएससी केंद्रात ५ मिनिटांत करा.२. जमीन पडताळणी: आधार लिंक करून डिजिटल व्हेरिफिकेशन पूर्ण करा.जे शेतकरी हे करणार नाहीत, त्यांचा २१ वा हप्ता रखडू शकतो.. विभागाने सूचना केल्या आहेत की ही प्रोसेस लगेच चेक करा, जास्त वेळ होऊ देऊ नका! गेल्या वर्षी १० लाख शेतकऱ्यांनी हे करून २००० रुपये पटकन मिळवले..Oneplus Discount : दिवाळी-धनत्रयोदशीला OnePlus ची गोल्डन डील! अर्ध्या किंमतीत मिळू लागलेत हे प्रीमियम मोबाईल, इथे सुरुय ऑफर..एकदा बघाच.अर्ज कसा करायचा?pmkisan.gov.in वर नाव नोंदवा, आधार-बँक डिटेल्स अपलोड करा. १४ कोटी शेतकरी आधीच लाभ घेत आहेत. हा हप्ता केवळ पैसे नाही, तर शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांना पंख आहे. तर मग शेतकऱ्यांनो, आजच वेबसाइट तपासा आणि ई-केवायसी करा..शुभ दीपावली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.