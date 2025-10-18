महाराष्ट्र बातम्या

PM Kisan 21th Installment : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची दिवाळी! 'या' तारखेला येणार PM किसानचा २१ वा हप्ता, पण ही चूक केल्यास मिळणार नाहीत पैसे

PM Kisan 21th Installment Date : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. दिवाळीनंतर पंतप्रधान किसानचा २१ वा हप्ता येणार आहे. पण काही चुका केल्यास हे हप्ता अडकू शकतो
PM Kisan 21st Installment After Diwali Rs 2000 Direct Bank Transfer

PM Kisan 21 Va Hapta Paise Kadhi Yenar : शेतकऱ्यांसाठी आली अतिशय आनंदाची बातमी आहे..पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा बहुप्रतीक्षित २१ वा हप्ता आता लवकरच येणार आहे. दिवाळीनंतर थेट तुमच्या बँक खात्यात २ हजार रुपये जमा होणार आहेत. लाखो शेतकरी कुटुंबांना या दिवाळी सणाला हा हप्ता फायदेशीर ठरेल. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा चुकीचे अर्ज किंवा ई-केवायसी न केल्यास हप्ता अडकू शकतो. चला सविस्तर जाणून घेऊया या अडचनीबद्दल सर्वकाही

