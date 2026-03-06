Budget: बजेटपेक्षा शेरोशायरीचीच चर्चा जास्त; सभागृहात देवेंद्र फडणवीसांचा ‘कवितामय’ अंदाज व्हायरल; वाचा भाषणातील खास कविता...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज महाराष्ट्र विधानसभेत अनेक मोठ्या अर्थसंकल्पीय घोषणा केल्या. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना सुरू करण्याची घोषणा केली. "पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना" सुरू करण्याची घोषणा करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की या योजनेचा थेट फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना होईल. मात्र सगळ्यातच त्यांच्या शेरोशायरी आणि कवितांची चर्चा रंगली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी भाषणात काही कविता सादर केल्या. त्या चर्चेच्या अग्रस्थानी आल्या आहेत..राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या योजनेअंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज थकबाकीदारांचे कर्ज माफ केले जाईल. कर्ज घेणाऱ्या आणि नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन मिळेल. बँकिंग व्यवस्थेची कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही समितीच्या शिफारशींवर आधारित निर्णय घेऊ. समितीच्या शिफारशींवर आधारित दीर्घकालीन योजना विकसित केली जाईल..Women Schemes: लाडकी बहीण योजनेपलीकडे महिलांसाठी नवे उपक्रम; महाराष्ट्र बजेटमध्ये खास तरतुदी, पाहा संपूर्ण यादी .महाराष्ट्र विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रात सुरूच राहील. त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजना या सुरू राहील. या योजनेसाठी आवश्यक आणि मजबूत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. एकल महिलांच्या कल्याणासाठी लवकरच एक धोरण आणले जाईल. त्याचे उद्दिष्ट २५ लाख महिलांना करोडपती बनवणे आहे. यानंतर त्यांनी म्हणलेल्या शेरोशायऱ्या चर्चेत आल्या आहेत..Third Mumbai: राज्यात तिसरी मुंबई उभारणार, सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, कुठे आणि कसा असेल प्लॅन? .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात वापरलेली शेरोशायरी...1) जब इरादा बना लिया उंची उडान का,फिर देखना फिझूल है कद आसमान का...2) डर मुझे भी लगा फासला देख कर,पर मैं बढता गया रास्ता देख कर,खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देख कर3) प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक, सुशासन या चार सूत्रांना घेऊन कवितायुग नवे प्रगतीचे,शाश्वत अन् दमदार विकासाचे,सुशासन अन् सर्वसमावेशकतेचे,नाविन्यतेचे अन् पारदर्शी प्रामाणिकतेचे,सूत्र हेच विकसित महाराष्ट्राचे !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.