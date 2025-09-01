पोलिस आयुक्तांनी काढला ‘डीजे’वरील निर्बंधाचे आदेश! गणपती विसर्जन मिरवणूक व ईद ए-मिलादच्या मिरवणुकीत नाही 'डीजे'ला परवानगी; आदेश मोडल्यास होणार ‘ही’ शिक्षा

तात्या लांडगे
सोलापूर : जयंती, उत्सव काळातील मिरवणुकांमध्ये वापरलेल्या ‘डीजे’मुळे मिरवणुका पाहायला आलेल्यांसह मिरवणुकांमध्ये सहभागी झालेल्या काहींना कानांचा, हृदयाचा त्रास होऊन कायमचे अपंगत्व आले आहे. काहींच्या जिवालाही धोका झाला आहे. त्यामुळे गणपती विसर्जन मिरवणुकांमध्ये व महंमद पैगंबर जयंतीत डीजे लावण्यावर निर्बंध असतील, असा आदेश सोमवारी (ता. १) पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी काढला आहे. १ ते ७ सप्टेंबरपर्यंत हा आदेश सोलापूर शहरासाठी लागू असणार आहे.
सोलापूर शहरातील ज्येष्ठ नागरिकांसह विविध सामाजिक संघटनांनी, डीजेच्या आवाजामुळे जीवितास धोका निर्माण झाला असून शारीरिक दुष्परिणाम होत असल्याबद्दल पोलिस आयुक्तालयास निवेदने दिली आहेत. दरम्यान, सोलापूर शहरात २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर या काळात गणेशोत्सव आणि ५ सप्टेंबरला महंमद पैगंबर जयंती साजरी होणार आहे.
या उत्सवातील मिरवणुकांमध्ये डीजेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतो. त्यामुळे १ ते ७ सप्टेंबरपर्यंत सोलापूर शहरात भारतीय नागरिक सुरक्षा २०२३ मधील कलम १६३(१) लागू असणार आहे. त्यानुसार नागरिकांच्या जीवितास कोणताही धोका होईल असे कृत्य कायद्याचे उल्लंघन समजले जाणार आहे. संबंधितांवर भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम २२३ नुसार कारवाई केली जाणार असल्याचेही पोलिस आयुक्तांनी आदेशातून स्पष्ट केले आहे.
...तर सहा महिन्यांचा होईल तुरुंगवास
भारतीय न्याय संहितेतील कलम २२३ नुसार सार्वजनिक सेवक जो कायदेशीररीत्या जारी केलेल्या आदेशाचे पालन करण्यास निष्काळजीपणे अपयशी ठरतो, त्यामुळे कायदेशीररीत्या काम करणाऱ्या व्यक्तीला अडथळा, त्रास किंवा दुखापत होते. त्यावेळी संबंधिताला ६ महिन्यांपर्यंत साधा तुरुंगवास किंवा अडीच हजार रुपयांचा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात. हे कलम त्या सार्वजनिक सेवकांवर लागू होते, ज्यांच्यामुळे कायदेशीररीत्या काम करणाऱ्या व्यक्तीला अडथळा, त्रास किंवा दुखापत होते.
