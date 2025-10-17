पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय! सोलापूर शहरात रात्री १२ ते पहाटे ५ पर्यंत नाकाबंदी; प्रत्येक पोलिस ठाण्याअंतर्गत एक विशेष पथक

तात्या लांडगे
सोलापूर : दिवाळीनिमित्ताने खरेदीसाठी अनेकांच्या घरात दागिने, रोकड मोठ्या प्रमाणावर असते. सणासुदीत चोरी, दरोड्याच्या घटना होत असतात. या पार्श्वभूमीवर शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर रात्री १२ ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत विशेष नाकाबंदी लावण्याचा निर्णय पोलिस आयुक्तांनी घेतला आहे.
सोलापूर शहरात विजापूर नाका, एमआयडीसी, जेलरोड, जोडभावी पेठ, फौजदार चावडी, सदर बझार आणि सलगर वस्ती अशी ७ पोलिस ठाणी आहेत. या पोलिस ठाण्याअंतर्गत प्रत्येकी एक विशेष पथक तयार करण्यात आले आहे. या पथकाने दररोज त्यांच्या हद्दीतील मुख्य रस्त्यांवर नाकाबंदी लावायची आहे. बॅरिकेटिंग लावून हे पथक त्या रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची तपासणी करेल.
कायदा किंवा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केलेल्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. याशिवाय गुन्हे देखील दाखल होतील, असा इशारा पोलिस आयुक्तांनी दिला आहे. दोन दिवसांपूर्वी विजापूर नाका पोलिसांच्या हद्दीत सोरेगाव-डोणगाव क्रॉस रोडवर नाकाबंदी लावली होती. त्यावेळी एका कारची झडती घेतल्यावर त्यात धारदार तलवार आढळून आली. त्या कारचालकावर गुन्हा दाखल केल्याचेही पोलिस आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.
विनाकारण रात्रीच्या वेळी बाहेर फिरू नये
सध्या दिवाळीचा उत्सव सुरू झाला आहे. शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने प्रत्येक पोलिस ठाण्याअंतर्गत एक स्वतंत्र पथक नेमून पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मुख्य रस्त्यांवर रात्रीच्यावेळी नाकाबंदी लावली जात आहे. नाकाबंदीसाठी दररोज फिक्स कोणताही रस्ता नसेल, अचानक नाकाबंदी लावली जाईल. रात्री विनाकारण कोणीही घराबाहेर फिरू नये, वाहतूक नियम व कायद्याचे सर्वांनी पालन करावे.
- एम. राज कुमार, पोलिस आयुक्त, सोलापूर शहर
वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी ‘असे’ नियोजन
दिवाळीच्या खरेदीसाठी सोलापूर शहरातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये मोठी गर्दी होत आहे. लकी चौक, टिळक चौक, कोंतम चौक, विजापूर वेस, मधला मारुती, माणिक चौक व निराळे वस्ती चौक, अशा सात ठिकाणी वाहतूक अंमलदार नेमले आहेत. तसेच रस्त्यांवरील गर्दीमुळे सकाळी नऊ ते रात्री १० वाजेपर्यंत सिग्नल सुरू ठेवले जाणार आहेत. शहरातील बाजारपेठांमध्ये पार्किंगची सोय नसल्याने नागरिकांनी वाहने लावताना वाहतूक कोंडी होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. अन्यथा, त्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिस उपायुक्त गौहर हसन यांनी दिला आहे.
