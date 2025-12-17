पोलिस अंमलदारास सायबर गुन्हेगारांनी घातला ३० लाखांचा गंडा! पाहुणे, मित्रांकडून घेतले होते उसने पैसे अन्‌ बॅंकेतून १६ लाखांचे कर्ज काढले; केरळमधून एकास अटक, वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवल्यास मोठा परतावा कमी दिवसांत मिळेल, असे आमिष दाखवून सायबर गुन्हेगारांनी एका पोलिस अंमलदारास ३० लाखांना फसविले. २०२४ मध्ये दाखल गुन्ह्यातील एका संशयितास सोलापूर सायबर पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. पोलिसांना सापडू नये, म्हणून मूळचा तिरुअनंतपुरम येथील असतानाही तो गावापासून ३०० किमी दूर लॉजवर राहात होता.
सैफूलजवळील उद्धव नगरात राहणाऱ्या पोलिस अंमलदारास सुनील त्रिवेदी याने मोबाईलवर https://www.alb.zone लिंक पाठवून ‘एएलबी’ या बनावट ट्रेंडीग ॲपवरून व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये जॉईन केले. त्यात शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतविल्यास काही दिवसात जास्त पैसे कमावू शकता, असे आमिष दाखविले. त्यावर विश्वास ठेवून फिर्यादी पोलिस अंमलदाराने सुरवातीला एक लाख रुपये गुंतवले. त्यानंतर लगेच त्यांना जादा पैसे परत मिळाले. पोलिस अंमलदाराचा विश्वास दृढ झाला आणि त्यांनी पाहुण्यांकडून, स्वत:कडील व मित्रांकडून उसने पैसे घेतले. बॅंकेतून १६ लाखांचे कर्ज देखील घेतले. एकूण ३० लाख ११ हजार १०० रुपये सायबर गुन्हेगारांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या बॅंक खात्यावर पाठविले. आता पैसे काढून घेणार असल्याचे सांगितल्यावर सायबर गुन्हेगारांनी बनावट ॲपवरील फिर्यादीच्या अकाऊंटची माहिती डिलिट केली.
फसवणूक झाल्याची खात्री होताच पोलिस अंमलदाराने सायबर पोलिसांत धाव घेतली. त्यावेळी त्याने पाठविलेले सव्वातीन लाख रुपये थांबवून ठेवण्यात पोलिसांना यश मिळाले. त्यानंतर पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार, उपायुक्त डॉ. अश्विनी पाटील, सायबर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीशैल गजा यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक श्री. इंगळे यांचे पथक केरळला रवाना झाले. तेथून एका तरुणास अटक करून सोलापुरात आणले. अटकेतील संशयितास न्यायालयाने शुक्रवारपर्यंत (ता. १९) पोलिस कोठडी ठोठावली.
संशयित आरोपी पीएच. डी. झालेला, अन्...
पोलिस अंमलदाराने ज्याच्या बॅंक खात्यात पैसे पाठविले, त्याला सोलापूर सायबर पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. महेश एम. टी. (रा. केरळ) असे त्याचे नाव आहे. सायबर गुन्हेगारांनी फसविलेल्या १०० ते १५० जणांचे पैसे लंपास करण्यासाठी महेशच्या खात्याचा वापर केल्याची बाब तपासात समोर आली. तो कर्जबाजारी झाल्याने सायबर गुन्हेगारांनी त्याचा गैरफायदा घेतला. विशेष बाब म्हणजे संशयित महेशने पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन (सार्वजनिक प्रशासन) आणि पॉलिटिकल सायन्स (राज्यशास्त्र) या विषयातून पीएच. डी. केलेली आहे.
