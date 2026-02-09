पोलिस भरतीसाठी बुधवारपासून ‘मैदानी’! सोलापूर जिल्ह्यातील १७४ जागांसाठी ८३३४ जणांनी केले अर्ज; मैदानावर सीसीटीव्ही अन्‌ व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही, वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : सोलापूर ग्रामीण पोलिस दलातील ९५ पदांसाठी एकूण चार हजार १८३ तर शहर पोलिसांकडील ६९ पदांसाठी चार हजार १५१ उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. या उमेदवारांची बुधवारपासून (ता. ११) मैदानी चाचणी होणार आहे. त्यात सोलापूर ग्रामीण पोलिस दलातील एका पदासाठी ४४ तर शहर पोलिसांकडील एका पदासाठी ५२ उमेदवार भरतीत उतरले आहेत.
सोलापुरातील पोटफाडी चौकाजवळील शहर पोलिस व ग्रामीण पोलिसांच्या मुख्यालयातील मैदानावर उमेदवारांची शारीरिक तथा मैदानी चाचणी पार पडणार आहे. ज्या उमेदवारांनी एकाच पदासाठी एकापेक्षा जास्त अर्ज केले, त्यांना एकाच ठिकाणी ‘मैदानी’ देता येणार आहे. दरम्यान, मैदानी चाचणीसाठी पहिल्या दिवशी ५०० आणि त्यानंतर १२, १३ फेब्रुवारीला एक-एक हजार उमेदवारांना ‘मैदानी’साठी बोलावले आहे.
१४ फेब्रुवारीला ग्रामीण पोलिसांनी सुटी दिली असून १५ फेब्रुवारीला एक हजार आणि १६ फेब्रुवारीला ६८३ उमेदवारांना मैदानी चाचणीसाठी बोलावले आहे. दुसरीकडे शहर पोलिसांनी सलग पाच दिवस ‘मैदानी’साठी उमेदवारांना बोलावले आहे. १६ फेब्रुवारीपूर्वी शहर व ग्रामीण पोलिस दलातील पदभरतीची मैदानी चाचणी संपणार आहे. राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये देखील याचवेळी मैदानी चाचणी होणार आहे.
मैदानी चाचणीचे नियोजन असे...
११ ते १६ फेब्रुवारी या काळात पोलिस भरतीतील मैदानी चाचणीचा पहिला टप्पा पार पडणार आहे
सोलापूर ग्रामीण पोलिस दलातील ९५ जागांसाठी ४१८३ जणांचे अर्ज; एका पदासाठी ४४ उमेदवार
सोलापूर शहर पोलिस दलात ६९ पदांसाठी भरती; एकूण ४१५१ उमेदवारांनी केले अर्ज
११ फेब्रुवारीला प्रत्येकी ५०० जणांची मैदानी, १४ फेब्रुवारीला सुट्टी, चार दिवस प्रत्येकी ८०० ते १००० उमेदवारांची मैदानी
मैदानावर सीसीटीव्ही अन् व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही
पोलिस भरतीची मैदानी चाचणी ज्या मैदानावर होणार आहे, त्याठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जाणार आहेत. याशिवाय उंची, छातीचे मोजमाप, धावणे, लांबउडी, गोळाफेक या प्रत्येक प्रकाराचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होणार आहे. संपूर्ण भरती प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेपाशिवाय होणार असून कोणीही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन पोलिस प्रमुखांनी केले आहे.
