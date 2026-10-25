जरांगेंच्या ऑडिओ बॉम्बने महायुतीत धमाका, वाद टाळण्यासाठी शिवसेनेचं एक पाऊल मागे; शिंदेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश

मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी सार्वजनिक केलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपवरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाला पूर्णविराम देण्याचा निर्णय घेत शिवसेनेने एक पाऊल मागे घेतले. आरोप-प्रत्यारोप बंद करून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी काम करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी पक्षाचे मंत्री, आमदार आणि इतर पदाधिकाऱ्यांना दिले..जरांगे यांनी जाहीर केलेल्या ऑडिओ क्लिपनंतर शिवसेना आणि भाजप नेत्यांमध्ये एकमेकांवर आरोप -प्रत्यारोप सुरु झाले. त्यामुळे मित्र पक्षांमध्ये वाढणारी दारी आणखी रुंदावण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. ही कटुता टाळून दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले आहेत..Mumbai Pollution: मुंबईला प्रदूषणाचा विळखा! समुद्री वाऱ्याचा वेग मंदावल्याचा परिणाम.राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असून अशा कठीण काळात शेतकऱ्याला आधार देणे हे शिवसेनेचे प्रथम कर्तव्य आहे. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर शिवसेनेकडून दुष्काळग्रस्त भागांसाठी साडेतीन लाख धान्याची किट पाठवण्यात आली होती. ही मदत दुष्काळग्रस्त भागात पोचली असून ती थेट गरजू शेतकरी कुटुंबांपर्यंत पोचवणे हे शिवसैनिकांचे कर्तव्य आहे, असे शिंदे यांनी म्हटले आहे..Torrent Project: 'टोरंट'साठी बेसुमार वृक्षतोड! तब्बल ३२ हजार झाडे तोडणार; पर्यावरणप्रेमींमध्ये संताप.महायुतीत भांडणे लावणारा कोण ? शिरसाट यांचा रोख नेमका कोणाकडे ?आम्हालाही संशय आहे, म्हणूनच आम्ही चौकशीची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनीही ऑडिओची फॉरेन्सिक लॅबमध्ये तपासणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ही ऑडिओ क्लिप बाहेर कोणी आणली? याच्या आडून महायुतीमध्ये भांडणे लावणारा कोण? हे समोर येईल, असे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी शनिवारी (ता. २४) सांगितले. आता त्यांचा रोख नेमका कोणाकडे आहे? यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. ५०० कोटींच्या प्रकरणात जे वादळ पाहायला मिळत आहे, त्यात कुणी घेतले कुणी आणले? अशा चर्चा आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.