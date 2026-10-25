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जरांगेंच्या ऑडिओ बॉम्बने महायुतीत धमाका, वाद टाळण्यासाठी शिवसेनेचं एक पाऊल मागे; शिंदेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश

Eknath Shinde On Jarange Audio Clip: जरांगेंच्या ऑडिओ बॉम्बमुळे वाद टाळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक पाऊल मागे घेतले आहे.
Eknath Shinde
Eknath Shinde

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी सार्वजनिक केलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपवरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाला पूर्णविराम देण्याचा निर्णय घेत शिवसेनेने एक पाऊल मागे घेतले. आरोप-प्रत्यारोप बंद करून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी काम करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी पक्षाचे मंत्री, आमदार आणि इतर पदाधिकाऱ्यांना दिले.

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