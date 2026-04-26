महाराष्ट्र बातम्या

धक्कादायक! पोस्टमनने दोन वर्षांपासून पत्रं वाटलीच नाही, घरात ढीग; आधारकार्डपासून कोर्टाच्या नोटीसीपर्यंत कागदपत्रे सापडली

Postman Didn’t Deliver Letters for 2 Years : ग्रामस्थांच्या वाढत्या तक्रारीवरून नव्याने रुजू झालेल्या पोस्टमास्तरने केलेल्या पाठपुराव्यामध्ये सदर प्रकार समोर आला आहे.
esakal

Shubham Banubakode
Updated on

गुहागर : गेली दीड वर्षे तालुक्यातील एका टपाल कार्यालयात आलेली टपाल पोस्टमनने वितरित केली नसल्याची घटना पोस्टमास्तरांनी केलेल्या पाठपुराव्यामध्ये उघडकीस आली आहे. येथील ग्रामस्थांच्या वाढत्या तक्रारीवरून नव्याने रुजू झालेल्या पोस्टमास्तरने केलेल्या पाठपुराव्यामध्ये सदर प्रकार समोर आला आहे.

