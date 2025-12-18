Pradnya Satav : प्रज्ञा सातव यांचा आमदारकीचा राजीनामा, भाजपमध्ये आज प्रवेश; नाना पटोले म्हणाले- सत्तेतील पैशांतून खरेदी सुरुय

Pradnya Satav Resignation: काँग्रेसचे दिवंगत नेते राजीव सातव यांच्या पत्नी प्रज्ञा सातव यांनी विधानपरिषदेच्या सदस्य पदाचा राजीनामा दिला असून त्या भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. प्रज्ञा यांच्या राजीनाम्याने कॉंग्रेसला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. दरम्यान कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सत्ताधाऱ्यांना लोकशाही मान्य नाही. भाजप प्रलोभन देऊन आमदार फोडत आहे. भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा उद्रेक होईल. सत्तेतील पैशांतून खरेदी सुरुय, ही जनतेच्या पैशांची लूट सुरु आहे. असे पटोले यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. .राजीव सातव यांच्या निधनानंतर काँग्रेसकडून प्रज्ञा सातव यांना विधान परिषदेचे सदस्यत्व देण्यात आले होते. २०२१ साली शरद रणपिसे यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर त्या बिनविरोध निवडून आल्या होत्या. २०२४ मधील निवडणुकीत पुन्हा एकदा विधान परिषदेवर त्यांची निवड झाली. त्यांचा २०३० पर्यंत कार्यकाळ होता. सध्या महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या उपाध्यक्षही आहेत. मात्र प्रज्ञा सातव मागील काही दिवसांपासून कॉंग्रेसमध्ये नाराज असल्याची चर्चा होत्या. त्या भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा सुरु होती. आज अखेर त्यांनी काँग्रेसच्या विधान परिषदेच्या आमदारकीचा राजीनामा दिला असून. आजच त्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत प्रवेश होणार असल्याची माहिती आहे..Vidhan Parishad Election : काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारालाच अधिक धोका! प्रज्ञा सातव यांच्यावर टांगती तलवार?.राजीव सातव राहुल गांधीचे निकटवर्तीयराजीव सातव हे राहुल गांधी यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी म्हणून ओळखले जात होते. २०१४ च्या मोदी लाटेत महाराष्ट्रातून काँग्रेसचे केवळ दोन खासदार निवडून आले होते, त्यात राजीव सातव यांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.