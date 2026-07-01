Shivsena Political News : सचिन अहिर यांच्यानंतर ठाकरेंचा आणखी एक विश्वासू शिलेदार शिंदे गटात? सरनाईकांसोबत फोटोमुळे चर्चेला उधाण

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या पक्षांतराचे वारे जोरात वाहत आहेत. शिवसेनाउद्धव ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी नुकतेच एकनाथ शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यानंतर ठाकरे कुटुंबीयांचे विश्वासू मानले जाणारे सचिन अहिर यांनीही शिंदे गटात सामील होण्याची घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर आता ठाकरे गटाचे उमरगा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण स्वामी यांचा मंत्री प्रतापराव सरनाईक यांच्यासोबतचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानभवन परिसरात घेतलेल्या या फोटोत प्रवीण स्वामी आणि परिवहन मंत्री तथा धाराशिवचे पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक दिसत आहेत. फोटो पोस्ट करताना प्रवीण स्वामी यांनी लिहिले आहे, “परिवहन मंत्री तथा पालकमंत्री धाराशिव ना. प्रतापजी सरनाईक साहेब यांच्या समवेत.”.Sanjay Raut song on Sachin Ahir :'जे कधीच नव्हते आमचे त्याची वाट का पहावी?', संजय राऊतांची सचिन अहिरांवर गाण्यातून टीका.फोटो पोस्ट होताच सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. काहींनी मिश्कीलपणे टिप्पणी केली की, “हे पण शिंदे गटात गेले का?” तर काहींनी याला साधा राजकीय शिष्टाचार मानले आहे. सध्या शिंदे गटाकडून ‘ऑपरेशन टायगर’ सुरू असल्याची चर्चा असताना हा फोटो अधिक चर्चेला कारणीभूत ठरला आहे..सध्या या फोटोमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली असली तरी प्रवीण स्वामी यांनी कोणत्याही पक्षांतराची किंवा निर्णयाची पुष्टी केलेली नाही. राजकीय नेते एकमेकांच्या भेटी घेतात आणि फोटो काढतात ही सामान्य बाब असल्याचे मत काहींनी व्यक्त केले आहे. मात्र, सध्याच्या संवेदनशील राजकीय परिस्थितीत एक साधा फोटोही मोठ्या चर्चेचा विषय बनतो आहे. .ठाकरे गटातून अलीकडेच अनेक नेत्यांचे शिंदे गटात प्रवेश झाले आहेत. आगामी काळात आणखी काही आमदार शिंदे गटात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा स्थितीत प्रवीण स्वामी यांचा हा फोटो मात्र चर्चेचा विषय बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.