Skill University Bill: ग्रामीण रोजगाराला मोठा बूस्ट! कौशल्य विद्यापीठ विधेयक परिषदेत मंजूर; लातूर-पुण्यात नवे विद्यापीठ उभारणार

राज्यात कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून महाराष्ट्र विधान परिषदेने खाजगी कौशल्य विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकात ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधींचा विस्तार करण्यावर आणि नव्या युगाच्या बदलत्या कौशल्य गरजा पूर्ण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. ग्रामीण रोजगाराला चालना देण्यासाठी खाजगी कौशल्य विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले आहे..विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'स्किल इंडिया मिशन'च्या यशाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याने 'कुशल आणि रोजगारक्षम' बनण्याचे ध्येय ठेवले आहे. नवीन तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक विकास लक्षात घेऊन राज्यात कायमस्वरूपी, स्वयं-अर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठे स्थापन करण्याच्या धोरणांतर्गत हे सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले आहे..या विधेयकाअंतर्गत, ग्रामीण रोजगाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने दोन खाजगी कौशल्य संस्थांना अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. विद्यापीठ प्रामुख्याने पर्यावरण संरक्षण , वन्यजीव संवर्धन, हवामान बदल आणि त्यावरील उपाय यांसंबंधी पदवी आणि कार्यपद्धतीचे अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देईल. तसेच, ते माध्यम व्यवस्थापन, ब्रँडिंग आणि जाहिरात यांमध्ये कौशल्य-आधारित प्रशिक्षणही देईल. FUEL संस्थेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या या विद्यापीठात बँकिंग आणि फायनान्स तसेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डिजिटल मार्केटिंग यांसारख्या आधुनिक तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिले जातील..या खाजगी कौशल्य संस्थांच्या स्थापनेमुळे राज्य सरकारवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही. उद्योगांच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम तयार करून कुशल मनुष्यबळ विकसित केले जाऊ शकते. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना स्थानिक पातळीवर नोकरी-केंद्रित प्रशिक्षण मिळेल, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी होईल आणि स्थानिक रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, असा विश्वास ग्रामीण भागांनी व्यक्त केला आहे. विधान परिषदेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, ते आता महाराष्ट्र विधानसभेत सादर केले जाईल. विधानसभेत ते मंजूर झाल्यानंतरच या दोन संस्थांच्या ध्येयाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होईल.