महाराष्ट्र बातम्या

Jio University: महत्त्वाची बातमी! महाराष्ट्रात रिलायन्सचे 'जियो विद्यापीठ' सुरू होणार, पण कधी अन् कसे? जाणून घ्या...

Private Universities Act amendment: महाराष्ट्रात रिलायन्स जिओ विद्यापीठ उघडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विधिमंडळात खाजगी विद्यापीठे कायदा सुधारणा विधेयक सादर केले आहे.
Maharashtra Jio University

Maharashtra Jio University

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

नागपूर : नागपूरमध्ये विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी अनेक विधेयके मांडण्यात आली. महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे (स्थापना आणि नियमन) कायदा, २०२३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळात एक महत्त्वाचे विधेयक (असेंब्ली बिल क्र. ९९, २०२५) मांडले आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्र राज्यात 'जिओ विद्यापीठ' स्वयं-वित्तपुरवठा विद्यापीठ म्हणून स्थापन करण्यास परवानगी देणे आहे.

Loading content, please wait...
Chandrakant Patil
maharashtra
Jio
narhari zirwal
FDA system
Reliance Company
reliance jio

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com