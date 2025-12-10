Jio University: महत्त्वाची बातमी! महाराष्ट्रात रिलायन्सचे 'जियो विद्यापीठ' सुरू होणार, पण कधी अन् कसे? जाणून घ्या...

नागपूर : नागपूरमध्ये विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी अनेक विधेयके मांडण्यात आली. महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे (स्थापना आणि नियमन) कायदा, २०२३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळात एक महत्त्वाचे विधेयक (असेंब्ली बिल क्र. ९९, २०२५) मांडले आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्र राज्यात 'जिओ विद्यापीठ' स्वयं-वित्तपुरवठा विद्यापीठ म्हणून स्थापन करण्यास परवानगी देणे आहे..हे विधेयक महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ कायदा, २०२३ मध्ये सुधारणा करते. जो राज्यात उच्च शिक्षणाच्या विकास आणि प्रोत्साहनासाठी स्वयं-वित्तपुरवठा करणाऱ्या खाजगी विद्यापीठांची स्थापना, समावेश आणि नियमन करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. 'जियो विद्यापीठ' स्थापनेची तरतूद करण्यासाठी कायद्याच्या अनुसूचीच्या भाग II मध्ये सुधारणा करणे इष्ट आहे असे सरकारचे मत आहे..Electric Vehicle Toll: वाहनचालकांना मोठा दिलासा! भरलेला टोल आता परत मिळणार, महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय.महाराष्ट्र सरकारने विधेयकात म्हटले आहे की, प्रायोजक मंडळ, रिलायन्स फाउंडेशन, शिक्षण आणि संशोधन संस्था, यांनी कायद्याच्या कलम ५ च्या तरतुदींचे पालन केले आहे. "चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा विचार केल्यानंतर, सरकारला खात्री आहे की हे खाजगी विद्यापीठ स्थापन केले जाऊ शकते," असे त्यात म्हटले आहे..उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, या विधेयकाचे उद्दिष्ट वरील उद्दिष्टे साध्य करणे आहे. राज्य विधिमंडळाने ते मंजूर केल्यानंतर, सरकार या दुरुस्तीद्वारे खाजगी विद्यापीठे स्थापन करण्यास परवानगी देऊ शकते..उच्च शिक्षण आयोगाला नवीन अधिकार मिळणार! महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा सुधारणा विधेयक सादर; हे नेमके काय आहे अन् तरतुदी कोणत्या?.तर दुसरीकडे अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) मंत्री नरहरी झिरवाल यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत एक मोठा खुलासा केला. त्यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षभरात निकृष्ट आणि कमी दर्जाची औषधे विकल्याबद्दल राज्यभरातील २१५ औषध विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. एफडीएने सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेचा भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.