Ajit Pawar : जनतेच्या प्रश्नांची जाण असणारा नेता

मुंबई - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाची बातमी अत्यंत धक्कादायक व सुन्न करणारी आहे. स्पष्टवक्तेपणा, प्रशासनावर मजबूत पकड, जनतेच्या प्रश्नांची जाण आणि ते सोडवण्याची क्षमता असलेल्या अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने धडाडीचे कर्तबगार व लोकाभिमुख नेतृत्व गमावले आहे, अशी शोकभावना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केली..सपकाळ म्हणाले, ‘अजित पवार यांना राजकारणाचे बाळकडू त्यांचे काका, ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार यांच्याकडून मिळाले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत अजितदादांनी राजकारणात स्वतःचा वेगळा ठसा उमटवला. कामाच्या बाबतीत ते अत्यंत स्पष्ट, वक्तशीर, कणखर आणि निर्णायक भूमिका घेत असत. कोणत्याही पक्षातील कार्यकर्ता असो, त्याच्या मदतीसाठी ते सदैव तत्पर असत.आपल्या राजकीय कारकिर्दीत अजित पवार यांनी आमदार, खासदार, विविध खात्यांचे मंत्री; तसेच उपमुख्यमंत्री अशा अनेक जबाबदाऱ्या समर्थपणे पार पाडल्या. बारामतीसह पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे करून त्यांनी शहराचा चेहरामोहरा बदलून दाखवला. सर्वसामान्य लोकांची कामे झाली पाहिजेत, हीच त्यांची कायम भूमिका होती. शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचा त्यांच्यावर मोठा प्रभाव होता.’.महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या सहप्रवाशांचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्याचे वृत्त दु:खदायक आहे. या दु:खाच्या प्रसंगात मी महाराष्ट्रातील जनतेच्या बरोबर आहे. पवार कुटुंबीय आणि त्यांच्या समर्थकांसमवेत मी संवेदना व्यक्त करतो.- राहुल गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेमहाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतरांचे विमान अपघातात निधन झाल्याचे वृत्त वेदनादायी आहे. देव त्यांच्या आत्म्याला शांती देवो. आदरणीय शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांच्या इतर कुटुंबीयांच्या आणि समर्थकांच्या दु:खात मी सहभागी आहे.- प्रियांका गांधी, खासदार.अजित पवार यांचा विमान अपघातातील मृत्यूचे वृत्त धक्कादायक आहे. दीर्घ राजकीय प्रवास करण्याची क्षमता असलेल्या नेत्याचे अकाली निधन वेदनादायी आहे. दु:ख व्यक्त करण्यास शब्द नाहीत. पवार कुटुंबीयांच्या दु:खात मी सहभागी आहे.- मल्लिकार्जुन खर्गे, अध्यक्ष, काँग्रेसकुशल प्रशासक आणि कठोर निर्णय घेण्याची क्षमता असलेले महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज आपल्यात नाहीत, ही अत्यंत दुःखदायक घटना आहे. अनेक वर्ष आम्ही एकत्रित काम केले, त्यांच्या जाण्याने एक उमदा नेता आपण गमावलेला आहे. भावपूर्ण श्रद्धांजली.- बाळासाहेब थोरात, काँग्रेसचे नेते.अजित पवार हे प्रशासकीय व्यवस्थेवर पकड असणारे नेते होते. अनेक वर्ष अजित पवार यांच्यासोबत काम केले आहे. त्यांच्या जाण्याने मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.- नाना पटोले, काँग्रेसचे नेतेअजित पवार यांच्याकडून कडक शिस्त, प्रशासनावरील पकड, वक्तशीरपणा हे गुण त्यांच्याकडून शिकण्यासारखे होते. पहाटेपासून कामात व्यग्र असणारे, प्रशासकीय अधिकारी असो वा सामान्य नागरिक सर्वांसाठी सदैव उपलब्ध असणारे ते ‘दादा’ होते. शब्द दिला की ते काम पूर्ण करणारे, प्रामाणिक आणि कार्यतत्पर नेतृत्व म्हणून त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनमानसात वेगळे स्थान निर्माण केले होते.- विजय वडेट्टीवार, काँग्रेसचे नेते.महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतरांचे विमान अपघातात अकाली निधन होणे दु:खद आहे. अजित पवार हे १० व्या लोकसभेचेही सदस्य होते. आपल्या दीर्घ राजकीय जीवनात त्यांनी लोककल्याण आणि राज्याच्या विकासासाठी मोठे काम केले. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो. ॐ शांति.- ओम बिर्ला, लोकसभा अध्यक्षमहाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाचे वृत्त ऐकून मला तीव्र धक्का बसला आहे. संपूर्ण सार्वजनिक जीवनात त्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आणि समृद्धीसाठी समर्पित भावनेनी कार्य केले. जनतेप्रति असलेले प्रेम, तळमळ आणि लोकसेवेची निष्ठा यासाठी ते ओळखले जात.- राजनाथसिंह, संरक्षणमंत्री.महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाचे वृत्त मनाला व्यथित करणारे आहे. तीन दशकांत त्यांनी समाजातील प्रत्येक घटकाच्या कल्याणासाठी समर्पित भावनेने काम केले. आमची भेट होई, तेव्हा ते जनतेच्या कल्याणाच्या मुद्द्यांवर दीर्घ चर्चा करत असत.- अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्रीअजित पवार यांच्या निधनाचे वृत्त वेदनादायी आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात मी सहभागी आहे.- राममोहन नायडू, नागरी हवाई वाहतूक मंत्री.अजितदादांचा स्वभाव दिलदार, परखड, आणि सच्चेपणाचा होता. त्यांच्या शब्दाशब्दांत सच्चेपणा होता. त्यांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या लोकांना सतत न्याय देण्याचे काम त्यांनी केले. जी काम होतात ती काम त्यांनी तातडीने केली आहेत. जे काम होत नाही ते काम करण्याचे खोटे आश्वासन त्यांनी कधीच दिले नाही.- रामदास आठवले, केंद्रीय राज्यमंत्रीमहाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि एनडीए कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्य, राज्याच्या प्रगतीसाठी आणि लोककल्याणासाठी समर्पित असलेले अजित पवार यांचे विमान अपघातात अकाली निधन झाल्याचे वृत्त ऐकून खूप दुःख झाले आहे. या कठीण परिस्थितीत त्यांच्या कुटुंबासोबत आणि चाहत्यांसोबत माझ्या संवेदना आहेत.- पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री.प्रशासनिक कौशल्य, विकासात्मक दृष्टिकोन आणि लोकांना जोडण्याची हातोटी यामुळे अजितदादांचे कायमच महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक अढळ स्थान राहिले आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाची आकांक्षा असलेल्या या लोकनेत्याचे अकाली निधन होणे, ही केवळ महाराष्ट्राचीच नव्हे, तर देशाची हानी आहे.- नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्रीमाझ्या चांगल्या वाईट प्रत्येक काळात अजितदादा माझा आधारवड बनून वडीलकीचा हात बनून माझ्या पाठीशी ते कायम उभे राहिले. दादा गेलेत, ही भावनाच पचनी पडत नाही. असे वाटते की दादांचा फोन येईल आणि म्हणतील, ‘गड्या धनंजय वेळेवर ये बरं का!’ या अकल्पित घटनेवर काय बोलावं ते सुचत नाही.- धनंजय मुंडे, नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस.अजितदादा हे केवळ माझे नेते नव्हते, तर ते माझ्या कुटुंबाचा आधारवड होते. माझ्या आयुष्यातील सर्वांत कठीण आणि संघर्षाच्या काळात, दादा माझ्या आणि माझ्या कुटुंबाच्या पाठीशी ढाल बनून उभे राहिले. त्यांनी दिलेली ती साथ मी कधीही विसरू शकणार नाही. एक कर्तव्यदक्ष आणि शब्दाला पक्का असणारा लोकनेता आपण गमावला आहे.- नवाब मलिक, माजी मंत्रीअजित पवारांचे दुर्दैवी निधन झाले हे शब्दांनी सांगता येत नाही. समुद्राला आलेल्या भरतीसारखी लोकसंख्या वाढत चालली आहे, मात्र त्यातली अजित पवारांसारखी माणसं हरवत चालली आहेत, ही देशाची आणि समाजाची फार मोठी हानी आहे.- अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक.अजित पवार अतिशय अभ्यासू आणि स्वच्छ प्रतिमेचे नेते होते. राज्यातील राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात त्यांचा मोठ्या प्रमाणात चाहता वर्ग होता. त्यांचा राजकीय प्रवास मी जवळून पाहिला आहे. बारामतीचा विकासक म्हणून त्यांनी पाणी प्रकल्प, शेती विकास आणि ग्रामीण महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी अथक प्रयत्न केले. राज्याच्या विकासात त्यांचा मोठा हातभार आहे. विकासासाठी झटणारा महत्त्वाचा नेता काळाने आपल्यातून हिरावून नेला.- प्रतिभा पाटील, माजी राष्ट्रपतीअजित पवार आपल्यातून गेले ही गोष्ट स्वीकारायला मन अजूनही धजावत नाही. माझ्यावर पुण्याच्या महापौरपदाची जबाबदारी असताना विविध विकासकामांच्या निमित्ताने त्यांच्याशी निकटचा संबंध आला. त्यांची विकासाची दूरदृष्टी, वक्तशीरपणा, ठोस निर्णय घेण्याची क्षमता, प्रशासनावरील पकड वाखाणण्याजोगी होती. कोरोनाकाळात पुण्यातील स्थिती नियंत्रणात आणण्यास त्यांचे मोठे सहकार्य मिळाले. कठीण परिस्थितीत त्यांनी धैर्याने सांभाळली. त्यांच्या निधनाने राजकीय, सामाजिक क्षेत्राची मोठी हानी झाली आहे.- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री.राज्याने एक दूरदृष्टी असलेला नेतृत्वगुणी नेता गमावला आहे. सलग सात वेळा विधानसभेवर निवडून आलेले अजित पवार हे प्रशासनावर मजबूत पकड, वेळेचे काटेकोर नियोजन आणि निर्णयक्षमतेसाठी ओळखले जात. त्यांच्या निधनामुळे सहकार, शेती व विकास क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. ते उत्तम संसदपटू होते. विधानपरिषदेत त्यांचे योगदान कायम स्मरणात राहील.- डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, विधानपरिषदअजित पवार यांच्या रूपाने राज्याला आणि पुणे जिल्ह्याला विकासाची दूरदृष्टी असणारे, कार्यक्षम आणि खमके नेतृत्व लाभले. मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सहकारी या नात्याने मला त्यांचे नेहमीच मार्गदर्शन मिळाले. पुणे शहर विशेषतः पर्वती विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांना गती देण्यासाठी त्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. त्यांचे अकाली निधन अत्यंत दुर्दैवी आणि मनाला वेदना देणारे आहे.- माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री, नगरविकास.अजित पवार यांचे आकस्मिक निधन होणे, हे अत्यंत दुर्दैवी आणि दुःखद आहे. त्यांचे दीर्घ आणि प्रभावशाली सार्वजनिक जीवन होते. त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळावी, यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि देवाकडे प्रार्थना करतो.- दत्तात्रेय होसबाळे, सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघसंघर्षशील लोकनेत्याचा असा अपघाती मृत्यू अत्यंत धक्कादायक आहे. राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्राची मोठी हानी झाली असून, विकासाची दूरदृष्टी असलेला रोखठोक लोकनेता आपण गमावला आहे.- नानासाहेब जाधव, प्रांत संघचालक (पश्चिम महाराष्ट्र), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.आज मन अतिशय अस्वस्थ आहे. मेहुणे म्हणून आमचे नाते केवळ कौटुंबिक नव्हते. तर विश्वास, आपुलकी आणि परस्पर आदराचे होते. मंत्रिमंडळात एकत्र काम करताना त्यांच्या कार्यक्षमतेचा, निर्णयक्षमतेचा व राज्यासाठीच्या तळमळीचा अनुभव मी स्वतः अनेकदा घेतला आहे. त्यांच्या जाण्याने कुटुंबीय, सहकारी आणि कार्यकर्त्यांवर मोठा आघात झाला आहे.- डॉ. पद्मसिंह पाटील, माजी मंत्री, अजित पवार यांचे मेहुणेदादांकडे महाराष्ट्राच्या विकासाची दूरदृष्टी होती. कार्यकर्त्यांची होणारी कामे तातडीने करून देण्याचे कसब होते. एखाद्या कार्यकर्त्याचे काम नियमांत नसेल तर त्याला समजावून सांगायचे, जेणेकरून त्याचा वेळ वाया जाणार नाही. दादांवर संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेचे अतूट प्रेम होते. त्याचबरोबर सर्व पक्षांतील नेते व कार्यकर्ते दादांचा आदर करत होते.- दादा भुसे, शालेय शिक्षणमंत्री.उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे राज्याचे उमदे नेतृत्व होते. जे त्यांच्या मनात होते, तेच ओठात होते. कोणाला राग आला तरी चालेल, त्याची पर्वा त्यांनी केली नाही, असे व्यक्तिमत्त्व आपल्यातून जाणे हे धक्कादायक आहे. सामाजिकरित्या सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची त्यांची भूमिका होती. अजित पवार यांना वंचित बहुजन आघाडी आणि आंबेडकर परिवाराच्या वतीने आदरांजली.- प्रकाश आंबेडकर, वंचित बहुजन आघाडीचे नेतेअजित पवार यांच्या निधनाची घटना वेदनादायी असून, राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन विचार करणारा एक मित्र मी गमावला आहे. अनेक वर्षे विधिमंडळात आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळात त्यांच्यासमवेत काम कारण्याची संधी मिळाली. विकासाबाबत अनेक वेळा एकत्रित बसून निर्णय घेतले. स्पष्टवक्ते असले, मनाने प्रेमळ व विकासाचा दृष्टिकोन ठेवून सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची हातोटी त्यांची होती.- डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री.अजितदादा पवार यांच्या जाण्याने मन हेलावून गेले आहे. स्वभावाने अजितदादा थोडे फटकळ वाटत असले तरी, मनाने ते तितकेच निर्मळ, पारदर्शक आणि प्रामाणिक होते. त्यांच्या बोलण्यात कधी कधी कठोरपणा जाणवत असे, परंतु ज्या व्यक्तीशी ते फटकळपणे बोलत, त्याच व्यक्तीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून त्याचे काम करून देणे, हा दादांचा खरा स्वभाव होता.- सुरेश धस, आमदारदादा अशी एक्झिट घ्यायची नव्हती... तुम्ही जिवाला चटका लावून गेलात... तुम्ही सदैव स्मरणात राहाल..तुमच्याबरोबर प्रवास केला, चर्चा केल्या, गप्पाही खूप मारल्या.. तुमच्या भाषणांतून, विनोद बुद्धीने तुम्ही अनेकांना स्पष्ट बोलूनही हसवलं पण आज तुमच्या जाण्याने तुम्ही कार्यकर्त्यांना रडवलं..असा अनुभवी नेता होणे नाही ..महाराष्ट्र एका डायनॅमिक नेत्याला मुकला.. गोपीनाथ मुंडे परिवारातर्फे आदरांजली.- पंकजा मुंडे, भाजपच्या नेत्या.माझे अनेक वर्षांचे सहकारी, महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अकाली निधनाची बातमी अत्यंत दुःखद आणि तितकीच धक्कादायक आहे. त्यांच्या निधनामुळे राज्याने एक कर्तबगार व अनुभवी नेतृत्व गमावले आहे. राज्याच्या अनेक क्षेत्रांवर त्यांची अमीट छाप आहे. प्रश्नांची सखोल जाण, खंबीर निर्णयक्षमता, प्रशासकीय कौशल्य आणि परखड वक्तृत्वशैलीसाठी ते परिचित होते.- अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.