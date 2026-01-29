महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar : जनतेच्या प्रश्नांची जाण असणारा नेता

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाची बातमी अत्यंत धक्कादायक व सुन्न करणारी आहे.
ajit pawar

ajit pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाची बातमी अत्यंत धक्कादायक व सुन्न करणारी आहे. स्पष्टवक्तेपणा, प्रशासनावर मजबूत पकड, जनतेच्या प्रश्नांची जाण आणि ते सोडवण्याची क्षमता असलेल्या अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने धडाडीचे कर्तबगार व लोकाभिमुख नेतृत्व गमावले आहे, अशी शोकभावना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Baramati
accident
Tribute
political leader
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
Maharashtra Politics
Plane Crash

Related Stories

No stories found.