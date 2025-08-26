Shivaji Maharaj : लाल महालापूर्वी शिवरायांचं होतं वास्तव्य....स्वराज्य स्थापनेचा साक्षीदार राहिलेला पुण्यातील वाडा!

Khed Shivapur Wada – The Forgotten Heritage Where Swarajya Ideals of Shivaji Maharaj Took Shape : कर्नाटकातून महाराष्ट्रात आल्यावर माँसाहेब जिजाऊंनी पुण्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी लाल महाल बांधला होता. पण लाल महाल बांधण्यापूर्वी खेड शिवापूर येथील मुदगल देशपांडे यांच्या जुन्या वाड्यात काही काळ त्यांनी वास्तव्य केले होतं. आजही हा वाडा इतिहासाची साक्ष देतो आहे. हा वाडा शिवरायांनी उभारलेल्या स्वराज्य स्थापनेचाही साक्षीदार राहिला आहे. .पुण्यापासून फक्त २७ किमी अंतरावर असलेल्या खेड शिवापूर गावात हा वाडा आहे. विशेष म्हणजे हे गाव मुळात शहाजी राजांनी वसवल्याचे सांगितले जाते. स्वराज्य स्थापनेपूर्वी शहाजी राजांनी याच वाड्यात १२ मावळातील सरदारांना बोलावून जबाबदाऱ्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली होती. त्यावेळी माँसाहेब जिजाऊ आणि शिवजी राजेसुद्धा या ठिकाणी उपस्थित होते..शिवराज्याभिषेक ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील तेजस्वी घटना; ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार यांचं मत.स्वराज्यातील पाटील, देशमुख, देशपांडे, कुलकर्णी, सरदेशमुख, वतनदार, तसेच मावळे या सर्वाबरोबरच प्रजेमध्ये स्वराज्याविषयीची उत्कट इच्छा या वाड्यातून निर्माण झाली होती. स्वराज्य स्थापनेमध्ये आणि ते वाढविण्यामध्ये या वाड्याने अमूल्य योगदान दिलं आहे. हा वाडा स्वराज्य स्थापनेच्या काळातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा प्रत्यक्ष साक्षीदार राहिला आहे..हा वाडा तीन मजली असून चौकोनी आकाराच आहे. मध्ये तुळसीचं वृंदावन आहे. वर जाण्यासाठी विशेष मार्ग आहेत. इथे जुन्या बांधकामाचे अवशेष आजही दिसते. सध्या हा वाडा जीर्ण झाला आहे. काही मार्ग बंद करण्यात आले असून, फक्त काही भागच पाहता येतो. येथील प्रत्येक दगड इतिहासाची साक्ष देतो. येथूनच शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य संकल्पनेला खरा आकार मिळाला..Premium| Shivneri Fort: शिवनेरी किल्ला म्हणजे पराक्रम, बलिदान आणि शौर्य यांची जिवंत साक्ष, येथेच शिवजन्माने इतिहासाचे नवे पर्व सुरू झाले.खेड शिवापूरचा हा वाडा आज इतिहासप्रेमींसाठी एक प्रेरणास्थान आहे. मात्र, या वास्तूची दुरवस्था झाली आहे. आज हजारो पर्यटक, भाविक खेड-शिवापूर येथील दग्र्यास दररोज भेट देतात. पण, या वाड्याविषयी कल्पना नसल्यामुळे या वास्तूला भेट देण्यासाठी कोणीही जात नाही. त्यामुळे नामशेष होण्याआधी या पवित्र वास्तूचे सरकारने जतन करावे, अशी मागणी इतिहासप्रेमी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.