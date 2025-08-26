महाराष्ट्र बातम्या

Shivaji Maharaj : लाल महालापूर्वी शिवरायांचं होतं वास्तव्य....स्वराज्य स्थापनेचा साक्षीदार राहिलेला पुण्यातील वाडा!

Shivaji Maharaj & Jijamata’s Residence Before Lal Mahal : पुण्यापासून फक्त २७ किमी अंतरावर असलेल्या खेड शिवापूर गावात हा वाडा आहे. विशेष म्हणजे हे गाव शहाजी राजांनी वसवल्याचे सांगितले जाते.
Shivaji Maharaj & Jijamata’s Residence Before Lal Mahal
Shivaji Maharaj & Jijamata’s Residence Before Lal Mahal esakal
Shubham Banubakode
Updated on

Khed Shivapur Wada – The Forgotten Heritage Where Swarajya Ideals of Shivaji Maharaj Took Shape : कर्नाटकातून महाराष्ट्रात आल्यावर माँसाहेब जिजाऊंनी पुण्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी लाल महाल बांधला होता. पण लाल महाल बांधण्यापूर्वी खेड शिवापूर येथील मुदगल देशपांडे यांच्या जुन्या वाड्यात काही काळ त्यांनी वास्तव्य केले होतं. आजही हा वाडा इतिहासाची साक्ष देतो आहे. हा वाडा शिवरायांनी उभारलेल्या स्वराज्य स्थापनेचाही साक्षीदार राहिला आहे.

Loading content, please wait...
pune
Chhatrapati Shivaji Maharaj
chhatrapati shivaji maharaj news
historical places
History
upsc history
today history
shivaji maharaj

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com