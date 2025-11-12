Leopard: ''बिबट्या दिसला तर ऑन द स्पॉट शूट करा, अन्यथा कुत्र्यांप्रमाणे बिबटे भटकतील'', वनमंत्र्यांनी दिले आदेश

Ganesh Naik: राज्यातल्या अनेक भागांमध्ये सध्या बिबट्यांचा संचार वाढला आहे. माणसं, जनावरं यांच्यावर बिबटे हल्ला करत आहेत. त्यामुळे काहींचा मृत्यूदेखील झालाय. याच अनुषंगाने राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी बिबट्या दिसला तर ऑन द स्पॉट शूट करा, असे आदेश दिले आहेत..पिंपरखेड-शिरुर भागामध्ये तीन ग्रामस्थांचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. शिवाय कोल्हापुरातही बिबट्याने हाहाःकार माजवला होता. उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातही बिबट्यांचा संचार वाढला आहे. त्यामुळे लोक दहशतीखाली आहेत. पुणे व नगर या जिल्ह्यांच्या हायटेक सुरक्षिततेसाठी आणि तातडीच्या उपाययोजनांसाठी वनमंत्री नाईक यांनी निर्देश दिले आहेत..Pune University Chowk : विद्यापीठ चौकात वाहनचालक ‘चक्रव्यूहात’, दिशादर्शक फलक नसल्याने गोंधळ; नागरिकांकडून कार्यवाहीची मागणी.पिंपरखेडमध्ये बोलताना मंत्री नाईक म्हणाले की, बिबट्यांची संख्यात्मक वाढ ही मानवी वस्तीत अचानक झाली नाही. मागील काळात उसाच्या व अन्य पिकांच्या लागवडीमुळे त्यांचा वावर वाढला आहे, अशा परिस्थितीत वनविभाग सतर्क आहे असून जिथे आवश्यक असतील तिथे बिबटे इतर राज्यांना हस्तांतरित केले जातील..''वस्तू खरेदी करता येतील पण जीव परत येत नाही, म्हणून लोकांनी सावधगिरी बाळगावी. बिबट्यांची नसबंदी हा पर्याय केंद्रस्तरीय पर्याय असून केंद्राच्या समन्वयाने यावर विचार केला जाईल. बिबट्यांची संख्या कमी करणे आवश्यक आहे, अन्यथा कुत्र्यांप्रमाणे बिबटे मानववस्तींकडे भटकतील.'' अशी भीती नाईक यांनी व्यक्त केली..जोडीदारासोबत रोमान्स चांगला होत नाही? वास्तुशास्त्रानुसार लगेच बदला बेडरूममधील चादरी, नातं होईल घट्ट.जिथे बिबट्या दिसेल तिथे ऑन द स्पॉट शूट करा, असे आदेश विभागाला दिल्याचं गणेश नाईक यांनी सांगितलं. चंद्रपूरमधील पुरात वापरलेली विशिष्ट तांत्रिक यंत्रणा आता पुणे जिल्ह्यात देखील तात्काळ लागू केली जाणार आहे.. ग्रामस्थांचे सहकार्य आवश्यक असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी सर्व स्तरांवर समन्वय हवा, असंही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.