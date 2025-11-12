महाराष्ट्र बातम्या

Leopard: ''बिबट्या दिसला तर ऑन द स्पॉट शूट करा, अन्यथा कुत्र्यांप्रमाणे बिबटे भटकतील'', वनमंत्र्यांनी दिले आदेश

Forest Minister Ganesh Naik Orders 'Shoot-on-Sight' for Leopards in Pune After Fatal Attacks: ग्रामीण भागामध्ये बिबट्याची दहशत वाढली आहे. रात्रीच्या वेळी बिबटे मानवी वस्तीत येऊन माणसांवर हल्ले करीत आहेत.
संतोष कानडे
Updated on

Ganesh Naik: राज्यातल्या अनेक भागांमध्ये सध्या बिबट्यांचा संचार वाढला आहे. माणसं, जनावरं यांच्यावर बिबटे हल्ला करत आहेत. त्यामुळे काहींचा मृत्यूदेखील झालाय. याच अनुषंगाने राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी बिबट्या दिसला तर ऑन द स्पॉट शूट करा, असे आदेश दिले आहेत.

Leopard
ganesh naik

