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MPSC protest Pune : पुण्यातील MPSC आंदोलनावर हायकोर्टाने सरकारला खडसावलं; 'विद्यार्थी समाजविघातक नाही...'

MPSC protest Bombay High Court : पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला खडसावले. ‘विद्यार्थी समाजविघातक नाहीत,’ अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
MPSC protest Pune high court

MPSC protest Pune high court

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

MPSC students protest : पुण्यातील MPSC परीक्षार्थींच्या आंदोलनाबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. पुण्यातील आंदोलनामुळे स्थानिक नागरिकांना त्रास होत असल्याचा दावा करत अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

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