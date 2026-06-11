महाराष्ट्र बातम्या

Abhijit Deepke : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अन् अभिजित दीपकेची अमेरिकेत झाली बैठक, बड्या नेत्याच्या दाव्याने खळबळ

PM Modi : आज पुण्यात कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. मात्र त्याआधी दीपके आणि पंतप्रधान मोदी यांची अमेरिकेत बैठक झाल्याचा दावा एका बड्या नेत्याने केला आहे. या कथित बैठकीचे फोटो त्यांना मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
PM Modi, Abhijit Dipake

PM Modi, Abhijit Dipake

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या दिल्लीतील आंदोलनानंतर आज पुण्यात आंदोलन होत आहे. या आंदोलनात आज शिक्षणाविषक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जाणार आहे. मात्र कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांच्याबाबत खळबळजनक दावा करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांची अमेरिकेत बैठक झाली आणि त्यानंतर दीपके भारतात आले, असा दावा शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, या बैठकीचे फोटो देखील एका व्यक्तीने मला पाठवले आहेत.

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