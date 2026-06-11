Abhijit Deepke : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अन् अभिजित दीपकेची अमेरिकेत झाली बैठक, बड्या नेत्याच्या दाव्याने खळबळ

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या दिल्लीतील आंदोलनानंतर आज पुण्यात आंदोलन होत आहे. या आंदोलनात आज शिक्षणाविषक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जाणार आहे. मात्र कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांच्याबाबत खळबळजनक दावा करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांची अमेरिकेत बैठक झाली आणि त्यानंतर दीपके भारतात आले, असा दावा शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, या बैठकीचे फोटो देखील एका व्यक्तीने मला पाठवले आहेत..संजय राऊत म्हणाले की, देशातील प्रश्नांवर आवाज उठवण्यासाठी देशातील पक्ष सक्षम आहेत, कॉंग्रेसने देशभरात आंदोलनं केली आहेत, पण ती माध्यमांत दाखवली जात नाहीत. मला कुणीतरR दीपके आणि पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिकेतील बैठकीचा फोटो पाठवला आहे. या बैठकीनंतरच दीपके भारतात आले आहेत असे लोक सांगतात. याविषयी आम्ही माहिती घेऊ, आम्ही जास्त उड्या मारणार नाही, या देशातील पक्ष आणि संघटना आपले लढे लढायला सक्षम आहेत..आज पुण्यात आंदोलनदरम्यान अभिजित दीपके यांनी आज (११ जून) पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले की, नीट परीक्षा पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आम्ही दिल्लीत आंदोलन केले, आज सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आंदोलन करत आहोत. यानंतर २० जून रोजी पुन्हा दिल्लीत आणखी मोठे आंदोलन करणार आहोत, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही. .CJP Pune Protest: जंतरमंतर नंतर कॉकरोच जनता पक्ष पुण्यात आंदोलन करणार! कधी आणि कुठे? पार्टीने तारीख आणि ठिकाण सांगितलं.दीपके पुढे बोलताना म्हणाले की, आज आम्ही पुण्यात शांततेत आंदोलन करणार आहोत आम्हाला असिम सरोदे आणि विश्वंभर चौधरी यांनी पाठिंबा दिला आहे. आम्ही आज शिक्षणाबद्दल आज जाहीरनामा प्रसिद्ध करणार आहोत या आंदोलनात सोनम वांगचुक देखील सहभागी होणार आहेत, असं दीपके यांनी सांगितले. .FAQs 1. आज पुण्यात कोणते आंदोलन होत आहे? 👉 कॉक्रोच जनता पार्टीचे शिक्षणविषयक आंदोलन पुण्यात होत आहे.2. या आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा काय आहे? 👉 NEET पेपरफुटी प्रकरण आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी हा मुख्य मुद्दा आहे.3. संजय राऊत यांनी कोणता खळबळजनक दावा केला? 👉 त्यांनी अभिजित दीपके आणि पंतप्रधान मोदी यांची अमेरिकेत बैठक झाल्याचा दावा केला.4. अभिजित दीपके यांनी पुढील आंदोलनाबाबत काय सांगितले? 👉 २० जून रोजी दिल्लीत मोठे आंदोलन करण्याची घोषणा केली.5. या आंदोलनाला कोणाचा पाठिंबा आहे? 👉 असिम सरोदे आणि विश्वंभर चौधरी यांनी पाठिंबा दिला आहे.6. आंदोलनात आणखी कोण सहभागी होणार आहे? 👉 सोनम वांगचुक हेही या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.