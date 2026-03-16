आरोग्यमंत्र्यांच्या माहितीचा बुरखा टराटरा फाटला, घाटीमध्ये रेबीजच्या लसीचा तुटवडा; रुग्णांना मोठा भुर्दंड

राज्यात रेबीज प्रतिबंधक लसींचा पुरेसा साठा असल्याचं राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितलं. मात्र छत्रपती संभाजीनगरमध्ये लसींचा तुटवडा असल्यानं रुग्णांना बाहेरून लस खरेदी करून आणावी लागल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. एका बाजूला आरोग्यमंत्री लसीचा साठा पुरेसा असल्याचं सांगतायत तर दुसऱ्या बाजूला त्याच लसी बाहेरून खरेदी करून, सरकारी रुग्णालयात टोचून घ्याव्या लागत असल्याचं दिसून येतंय. Patients Struggle as Rabies Vaccine Shortage Hits Government Hospital ."राज्यातील सरकारी तसेच महापालिका रुग्णालयांमध्ये 'रेबीज 'पासून बचावासाठी आवश्यक असलेल्या 'रेबीज' विरोधी लस, सिरम आणि इम्युनोग्लोब्युलिनचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे," अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत दिली होती. या औषधांचा पुरवठा नियमितपणे करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. पण घाटी रुग्णालयात रेबीज लस नसल्यानं रुग्ण आणि डॉक्टरांमध्ये गोंधळ झाल्याची घटना घडलीय..रुग्ण आणि डॉक्टरांमध्ये गोंधळलस उपलब्ध नसल्याचे समजताच काही रुग्णांनी डॉक्टरांना याबाबत विचारणा केली. 'रुग्णालयात लस का मिळत नाही' असा सवाल करण्यात आला. यावर डॉक्टरांनी सध्या लसीचा तुटवडा असल्याने बाहेरून लस आणावी लागेल, असे सांगितल्याचे अमोल बनसोड यांनी सांगितले. यामुळे काही काळ रुग्ण आणि डॉक्टर यांच्यात शाब्दिक वाद झाला..दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर शहरात कुत्रा चावण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना घाटीत रेबीज प्रतिबंधक लस उपलब्ध नसल्याने रुग्णांचे हाल होत असल्याचे समोर आले आहे. अनेक रुग्णांना बाहेरून खरेदी करून तीच लस रुग्णालयात टोचून घ्यावी लागल्याची घटना समोर आली आहे. भाऊसिंगपुरा येथील रहिवासी अमोल बनसोडे (वय ४६) यांना शुक्रवारी (ता.१३) कुत्र्याने चावा घेतल्याने ते शनिवारी (ता.१४) उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात गेले. मात्र, तेथे रेबीज लस उपलब्ध नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले..रुग्णांना भुर्दंडखासगी औषध दुकानातून पाचशे ते सहाशे रुपये खर्च करून लस खरेदी करावी लागली. त्यानंतर तीच लस रुग्णालयात टोचून घ्यावी लागली. याच वेळी रुग्णालयात आलेल्या इतरही रुग्णांना अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागला. सुमारे दहा ते बारा रुग्णांनी बाहेरून लस खरेदी करून ती घाटीत टोचून घेतल्याचे समोर आले आहे. सरकारी रुग्णालयात मोफत किंवा कमी दरात मिळणारी लस उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णांना आर्थिक फटका बसत आहे..रुग्णाची प्रतिक्रियासरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी आलो होतो, पण येथे रेबीज लस उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे बाहेरून पाचशे रुपये खर्च करून लस घ्यावी लागली. गरीब रुग्णांसाठी ही मोठी अडचण आहे. अशा महत्त्वाच्या लसी घाटीसारख्या मोठ्या रुग्णालयात कायम उपलब्ध असायला हव्यात. - अमोल बनसोडे, रुग्ण.लेखी उत्तरात काय दिलीय माहिती?सरकारी तसेच महापालिका रुग्णालयांत 'रेबीज' विरोधी लशींची कमतरता असल्याबाबत सदस्य राजहंस सिंह यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना आबिटकर यांनी लसींचा पुरेसा साठा असल्याची माहिती दिली. राज्यातील आरोग्य संस्थांत आवश्यक औषधसाठा राखून ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या औषधांचा पुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून नियमित खरेदी आणि वितरण व्यवस्था करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.