Rahul Bondre BJP Entry Cancelled : राहुल गांधींचा एक कॉल प्रोब्लेम सॉल्व! राहुल बोंद्रेंचा भाजप प्रवेश रद्द; गांधींनी कॉलवर काय सांगितलं?

Buldhana Politics Maharashtra : बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली विधानसभा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा घेतलेला निर्णय अखेरच्या क्षणी मागे घेतला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बोंद्रे यांच्याशी थेट फोनवरून संवाद साधल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्येच राहण्याचा निर्णय घेतला. भाजपमध्ये प्रवेशाची घोषणा केल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच हा राजकीय उलटफेर झाल्याने बुलढाणा जिल्ह्याच्या राजकारणात चर्चेला उधाण आले आहे..राहुल बोंद्रे यांनी रविवारी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यांचा पक्षप्रवेश २२ सप्टेंबरला मुंबईतील भाजप कार्यालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, सोमवारी या घडामोडींना अचानक वेगळे वळण मिळाले..राहुल गांधींचा थेट फोनबोंद्रे यांच्या भाजप प्रवेशाची माहिती काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत पोहोचल्यानंतर पक्षात हालचाली सुरू झाल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी बोंद्रे यांच्याशी थेट व्हॉट्सॲप कॉलवरून संवाद साधला. पक्ष सोडण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती गांधी यांनी केली. ‘तुम्ही पक्षाचे निष्ठावंत नेते आहात, पक्षाला तुमची गरज आहे,’ असा विश्वास त्यांनी दिल्याचे बोंद्रे यांनी सांगितले. या संवादादरम्यान राहुल गांधी यांनी ‘हार के बाद ही जीत है’, असा संदेश दिल्याची माहिती बोंद्रे यांनी दिली. या संवादानंतर आपण भावूक झालो आणि भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय बदलला, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..‘सगळं न्योछावर करेन, पण तुमच्यासोबत लढेन’राहुल गांधी यांच्याशी झालेल्या संवादात राहुल बोंद्रे यांनी, “मै सबकुछ न्योछावर कर दूंगा लेकिन आपके साथ लढाई लढूंगा,” असे म्हटल्याचे समोर आले आहे. या फोन कॉलचा व्हिडिओ बोंद्रे यांच्या कार्यालयाकडून सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.हर्षवर्धन सपकाळांची मध्यस्थीया संपूर्ण घडामोडीत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मध्यस्थी केल्याची माहिती राहुल बोंद्रे यांनी दिली. बोंद्रे यांच्या भाजप प्रवेशाची चर्चा सुरू झाल्यापासून बुलढाणा जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या राजकीय समीकरणांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती..२०२४ मध्ये अवघ्या ३७०२ मतांनी पराभवराहुल बोंद्रे यांनी २०२४ ची विधानसभा निवडणूक चिखली मतदारसंघातून काँग्रेसच्या उमेदवारीवर लढवली होती. त्यांच्यासमोर भाजपच्या श्वेता महाले यांचे आव्हान होते. या निवडणुकीत श्वेता महाले यांना १ लाख ९ हजार २१२ मते मिळाली, तर राहुल बोंद्रे यांना १ लाख ६ हजार ११ मते मिळाली. त्यामुळे बोंद्रे यांचा ३ हजार ७०२ मतांनी पराभव झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.