केंद्राकडून निधी मिळेना, मंत्र्यांचं रडगाणं; पाठपुरावा करा म्हणत राहुल नार्वेकरांनी विधानसभेत दोन नेत्यांना फटकारलं

Maharashtra Budget Session : 'केंद्र सरकारकडून निधी आल्यावर देवू' असे मोघम उत्तर देत टोलवाटोलवी करणारे रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी फटकारलं.
Speaker Rahul Narwekar Slams Ministers Over Fund Delay

सूरज यादव
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) चा थकीत मजुरी आणि पीएम जनमन या योजनेतंर्गत आदिवासींना घरकुल बांधण्यासाठीचा निधी तीन वर्षे झाला तरी देण्यात आलेला नाही. यावर 'केंद्र सरकारकडून निधी आल्यावर देवू' असे मोघम उत्तर देत टोलवाटोलवी करणारे रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांना अखेर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कानपिचक्या दिल्या.

